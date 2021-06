En la Primera Nacional, los números cierran a la hora de proyectar una campaña con protagonismo en sumar de visitante y no perdonar como local. Así, con 3 puntos en cada partido en casa y al menos 1 en cada salida, las aspiraciones tienen sustento cuando se piensa en cosas grandes. Y claro, a este San Martín que se perfiló para estar en la pelea por el ascenso, esos números no lo ayudan. Casi dos meses sin festejar como local atentan contra cualquier ilusión. Hoy se ve tan lejano aquel 18 de abril cuando goleó 5-0 a San Telmo, recuperando al menos la sonrisa y reperfilando una campaña que de local había tenido dos mazazos cuando perdió con Brown de Adrogué y All Boys consecutivamente. Luego vinieron tres encuentros, con el empate de ayer ante Ferro y dos derrotas: Santamarina y Güemes (en el Estadio del Bicentenario). El primer paso ganador en Concepción había sido en el debut cuando goleó a Rafaela, por eso ese regreso al triunfo ante San Telmo parecía ser el momento para recuperar todo lo perdido. Pero no fue así. Llegaron las localías contra Santamarina de Tandil en el Bicentenario y también fue caída. Otro golpe. Pero quedaba más porque llegó el puntero Güemes y también festejó en Concepción. Para colmo, quedaba el invicto de visitante que adormecía el dolor por los puntos perdidos en San Juan y llegó la visita a Morón para perderlo. Otro golpe en un proceso que no viene derecho.



Más acción

La 12da fecha de la Zona B, marcó que Güemes seguirá como puntero al igualar 1-1 de visitante contra San Telmo. Mientras que Independiente Rivadavia, su escolta, no pudo superarlo al también empatar sin goles ante Barracas. En tanto, por la Zona A, Gimnasia de Mendoza saltó a la punta al vencer 1-0 a Belgrano, en Córdoba.