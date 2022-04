Boca sigue sufriendo cada vez que por la Copa de la Liga Profesional debe jugar ante sus hinchas, ya que todavía no pudo ganar en 2022 en la Bombonera por este certamen, y esto se repitió anoche en el partido por la décima fecha de la Zona 2 frente a Lanús, último en las posiciones del grupo, con el que terminó empatando 1 a 1.

Carlos Zambrano, Nicolás Figal, Gabriel Aranda y Carlos Izquierdoz están lesionados y Marcos Rojo suspendido por la Libertadores. A ellos ayer se sumó, también lastimado, Gastón Ávila, que debió retirarse antes de la media hora del primer tiempo.

Por eso el técnico Sebastián Battaglia, ante el mal de ausencias que tiene de marcadores centrales, debió improvisar con Luis Advíncula de marcador central, ingresando Marcelo Weingandt a ocupar el lateral derecho.

Para entonces el partido estaba ya 1 a 1 por el tanto reciente de José Sand (el 301 de su carrera), que a los 41 años y nueve meses exactos (cumplirá 42 el 17 de julio) se convirtió en el jugador más veterano de la historia en anotar un gol en la Bombonera. "Con este le anoté 50 a los equipos grandes de Argentina", confesó al término del encuentro.

Boca visitará el próximo miércoles en Mendoza a Godoy Cruz.

Esa motivación referida de los dirigidos por Jorge Almirón también tuvo que ver con la forma en que se dio el gol del empate "granate", ya que había sido anulado por el árbitro Facundo Tello a instancias del árbitro asistente Maximiliano Castelli, por una presunta posición adelantada de Brian Aguirre en la jugada previa, pero luego la revisión del VAR le terminó dando como válida la conquista al "Pepe" correntino. El VAR volvería a ser gravitante sobre el final del encuentro, cuando un disparo del colombiano Frank Fabra dio en el codo derecho del ingresado Ángel González dentro del área visitante, pero desde el predio afista de Ezeiza no consideraron esa acción como un penal para el "xeneize".

El gol de Sebastián Villa, muy ovacionado por los hinchas boquenses, apenas a los cinco minutos de iniciado el juego, tras un afortunado remate desde afuera del área que se desvió en Matías Pérez, parecía encaminar la noche para los locales frente al último de la Zona 2, al que le llevan 10 puntos en la misma cantidad de fechas. Pero ese tanto pareció tener un efecto inverso para Boca ya que recién pudo retomarle el pulso al partido en el cuarto de hora final de la primera etapa.

Después, ya en el complemento, Battaglia hizo un retoque fundamental en la mitad de la cancha para impedirle a la visita el contralor del balón en esa zona. Con eso se equilibró la mitad de la cancha y Boca, ganando esa zona y perforando por los costados con el mencionado Villa y el nuevamente figura de la cancha, Exequiel Zeballos, contó con algunas acciones de riesgo como para llevarse la victoria, aunque en esta ocasión chocó con una buena noche del arquero Fernando Monetti.





BATTAGLIA, ENOJADO

"El VAR nos viene perjudicando"

Cuestionado. El árbitro Facundo Tello es rodeado por los jugadores de Boca apenas termina el encuentro.

El entrenador de Boca, Sebastián Battaglia, siente que el VAR está "perjudicando" a su equipo, según lo manifestado anoche tras el empate 1 a 1 frente a Lanús en la Bombonera, donde reclamó que al árbitro Facundo Tello "le tendrían que haber avisado que iban a revisar la mano de Ángel González cuando remató Frank Fabra sobre el final, porque era penal".

"El VAR tendría que haber revisado la jugada de Fabra. Desde que lo pusieron dije que todos podríamos correr riesgos y me parece que hoy tendrían que haberle avisado a Tello, pero no lo hicieron", indicó Battaglia en la conferencia de prensa pospartido.

"Ya contra Vélez nos perjudicaron también porque hubo un penal de Lautaro Gianetti a Sebastián Villa que no nos dieron en esa oportunidad. Y una mano que reclamaron de Alan Varela no fue infracción de penal porque la pelota ya había salido antes en esa misma jugada", recordó sobre ese cotejo en Liniers.

En cuanto al encuentro de ayer explicó que Boca tuvo "unos primeros 25 minutos buenos. Pero después nos caímos, aunque en la segunda etapa mejoramos".

"Esta vez jugamos contra un equipo con características parecidas a las del martes (en referencia a Always Ready, por Libertadores), y en algún momento nos paramos 4-3-3 en el segundo tiempo, pero en el primero no, porque Exequiel Zeballos bajaba bastante", apreció con su particular punto de vista.



De visita

Eduardo Salvio, volante de Boca que no fue convocado por sus problemas personales con su exesposa, estuvo anoche en la Bombonera viendo a sus compañeros. Se espera que hoy comience una nueva semana para el Toto y habrá que ver si es convocado para el choque ante Godoy Cruz el miércoles.