El inglés, de 25 años, ganó ayer y sumó la tercera etapa en su debut en la carrera, donde amplió su ventaja como líder.

El ciclista inglés Simon Yates (Michelton-Scott) logró ayer su tercera victoria de etapa en el Giro de Italia y, quedando seis días de competencia, consolidó el liderazgo en la prueba. En el parcial, de 186 kilómetros con final en Sappada, tras cruzar Los Dolomitas el argentino Eduardo Sepúlveda arribó en la posición 77 a 19m04s, del hombre que luce la "maglia rosa".



Yates atacó a 17 kilómetros de meta para irse en solitario y ganar la jornada y estirar, en 41 segundos más, su ventaja con el holandés Tom Dumolin (Team Sunweb) quien es favorito a quedarse con la contrarreloj que se disputará mañana, última chance que tiene para intentar desbancar a Yates. El ganador del año pasado arribó tercero en un grupo en el que también llegaron el español Miguel Ángel López (Astana), el italiano Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida), el francés Thibaut Pinot (Groupama FDJ) y el ecuatoriano Richard Carapaz (Movistar Team). Por su parte, el inglés Christopher Froome (Team Sky), ganador anteayer en el Zoncolan, volvió a perder más de un minuto y descendió del quinto al séptimo puesto.



El paso por los Dolomitas sentenció la suerte de dos de los candidatos, a priori, que tenía la carrera: el italiano Fabio Aru (UAE-Team Emirates), quien quedó clavado en el ascenso al Passo di Sant"Antonio (un puerto de 2da categoría) y perdió más de un minuto. Y el ya citado de Froome que ayer volvió a ser el ciclista de la primera semana, sin fuerzas y con una gran ansiedad al no encontrar sus mejores piernas. Esto sirvió para que los favoritos empezaran a descorchar el champán, pero el que lo celebró de verdad fue Simon Yates, que, a 17 kilómetros de la meta, y de forma totalmente sorpresiva, atacó a todos ellos para irse en solitario. Fue su primer aviso, porque poco después fue neutralizado por Dumoulin. Detrás Pinot, Pozzovivo, Miguel Ángel López y Carapaz, alcanzaron a un Dumolin algo cansado, quien no pudo mantenerse a rueda de Yates, quien aprovechó la falta de acuerdo entre sus perseguidores quienes no salieron a buscarlo y tampoco se sacaron de encima al holandés.

Mañana se corre la crono de 34 km, en la que Dumolin buscará descontar los 2m11s con Yates.

Terminó la segunda semana del Giro de Italia, la de Simon Yates. El británico reventó la carrera en este importante tramo de la ronda italiana. Se vistió de líder en el Etna, donde regaló la etapa a su compañero Chaves, y amplió su mandato en Campo Imperatore y luego en Osimo, donde firmó su doblete. El más fuerte de esta edición volvió a demostrar su fortaleza en el primer gran examen que tenía por delante, el Zoncolan, donde le faltaron apenas unos metros para atrapar a Froome. Y, un día después -ayer- de ese gran esfuerzo, lejos de pagarlo en sus piernas, volvió a deleitar a todos con una nueva demostración de poderío.