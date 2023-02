Será una pretemporada de 59 días. Una larga etapa de preparación que arrancó el 5 de diciembre del año pasado y terminará este sábado 4 en Mar del Plata cuando San Martín debute en la temporada 2023 visitando a Alvarado. Pasó mucho, llegaron 18 incorporaciones y el hacedor de todo este momento, el entrenador Andrés Yllana, analizó su equipo para ir perfilando lo que será este modelo.

"Quiero un equipo solidario, colectivo en todo. Que deje en claro a lo que juega y que siempre trate de ser protagonista". Esa fue la primera definición del entrenador verdinegro a DIARIO DE CUYO y remarcó la predisposición de todo el plantel para interpretar su idea, la forma de trabajo. "La actitud de todo el plantel fue sensacional desde el primer día de trabajo y eso ayuda mucho. Todos mostraron sus ganas de trabajar y eso facilitó muchas cosas. Yo al grupo completo recién lo tuve en las dos últimas semanas diría, pero siempre hubo compromiso en todos", describió.

Entrando en la propuesta futbolística que pretende para este San Martín, Yllana fue sencillo: "El protagonismo siempre es lo que buscamos desde el primer día. Ser un equipo colectivo, solidario y con una identidad. Que se sepa siempre a qué juega San Martín es el gran objetivo, aunque para poder consolidar esa idea necesitamos tiempo y partidos. Se jugaron pocos amistosos y no era lo ideal, pero creo que en la categoría todos estuvimos en las mismas condiciones. Me quedo conforme con lo que mis jugadores me mostraron asimilando la idea y poniéndola en práctica. Acá, no sirve prometer ni decir nada, lo bueno es poner en cancha a un equipo que sepa lo que hace. Tiempo y competencia lo irán complementando pero la idea ya está en el grupo".

18 fueron los refuerzos que sumó San Martín y para Yllana, el número tiene su justificación: "Se armó todo un plantel casi de cero y no es sencillo. Completamos recién en las dos últimas semanas y algunos de los chicos venían con otros ritmos de trabajo pero una enorme predisposición en todos. Así se hizo más sencillo y creo que llegamos más que bien al debut. Cada uno tiene sus cualidades individuales y eso potencia la idea colectiva. Estamos en ese proceso y esperamos tener una buena temporada", remarcó.

Del rival, de lo que Alvarado propondrá en Mar del Plata, el técnico verdinegro asume que será más que complicado: "En esta categoría, nadie regala nada. Más cuando sos local y Alvarado se armó como para ser también uno de los protagonistas. Lo estuvimos viendo con nuestro grupo de trabajo y no escapa a lo que hace la gran mayoría en la Primera Nacional. Dependerá de nuestra actitud y de lo que consolidemos en cancha, pero confío en lo que quiere este San Martín que es ser protagonista siempre".

El primer partido será en Mar del Plata, pero el debut como local será ante Gimnasia de Mendoza en Concepción y para el técnico sanjuanino ese será un momento especial: "Sabemos lo que San Martín genera en la categoría y lo que se potencia como local. Cuando decidimos venir a San Juan fue por la ambición que mostró el club a la hora de planificar esta temporada. El reencuentro con la gente es algo especial que implica mucho: con humildad y sacrificio, pensamos estar a la altura de la situación. Este San Martín buscará dejar en claro lo que quiere en la cancha. Ese es nuestro desafío".

Ya metido en el día a día y en el cambio que ha sido sumarse a la vida de San Juan, Yllana se deshizo en elogios para la provincia: "Es un lugar muy lindo. Nos acogió muy bien y estamos más que cómodos. No sólo en lo laboral sino también en lo afectivo, nos han hecho sentir un sanjuanino más. El club tiene todas las comodidades para hacer un buen trabajo y eso facilita todo. No hay quejas posibles. Ahora, tenemos que empezar a responder desde lo que haga el equipo en la cancha".

Jueves, a Mardel

La agenda que decidió el cuerpo técnico que encabeza Yllana tiene previsto dos entrenamientos matutinos más en San Juan antes del viaje a Mar del Plata que será este jueves a las 15 en colectivo. Para el técnico, la práctica de hoy será la que defina la probable formación para el sábado en La Feliz desde las 20,45.

Cuatro fueron los amistosos que San Martín disputo en la pretemporada y para Yllana, fueron pocos. Dos en San Juan, ante Peñaflor y Atenas Pocito más los dos que jugó en Mendoza contra Gimnasia y Esgrima y contra Deportivo Maipú. Lo ideal eran al menos cuatro.

EL EQUIPO INICIAL

Los nombres, sin definir

Decisiones. En San Martín será el momento de ponerle nombres al equipo del debut en Mar del Plata.

Hoy será día de fútbol para el plantel del Atlético San Martín de cara al debut en Alvarado. Con esta penúltima práctica en San Juan, el entrenador Andrés Yllana terminará de darle forma a la primera formación de la temporada aunque no todo dependerá de sus decisiones ya que los nombres elegidos también dependerán de las habilitaciones correspondientes para las incorporaciones. De no mediar inconvenientes, San Martín perfilará otra vez el modelo con línea de tres en el fondo, dos laterales de mucho recorrido, tres volantes y dos puntas.

En los nombres, el arquero Mariano Monllor es número puesto y en defensa, Augusto Aguirre es otro de los que ya es fija. Abel Masuero y Agustín Sienra podrían ser sus compañeros. Los laterales serían Llano y Álvarez, mientras que los puntas ya casi definidos son Arturia y Nico Franco.