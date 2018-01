Tal como se hizo habitual en los últimos años, el plantel de River intensificará su pretemporada en tierras estadounidenses. El próximo viernes partirá hacia la Florida hasta el miércoles 17, y en el medio tendrá un amistoso frente a Independiente Santa Fe. En ese lapso, el Millo tendrá algunas bajas.

El primer ausente que se conoció es el lateral Jorge Moreira, quien en el medio de la recuperación de su desgarro tuvo que ser operado en el tendón rotuliano derecho. Se estima que el paraguayo retornará a la actividad recién a mediados de febrero, por lo que Montiel y Mayada se disputarán su puesto.

Pero hay tres nombres más que no se embarcarán hacia Miami, y no por fuerza mayor: el DT Marcelo Gallardo decidió bajarle el pulgar a Tomás Andrade, Denis Rodríguez y Zacarías Morán Correa, ya que no serán tenidos en cuenta. La idea de los dirigentes de River es negociar una salida hacia otros clubes, ya sea en forma de venta o préstamo.

Además, se sumará a la concentración en el extranjero el juvenil de la cantera Benjamín Rollheiser, un delantero zurdo de 17 años que viene de formar parte de la Selección Sub 17.