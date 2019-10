De movida. Mauro Zárate tendrá un lugar en el ataque mañana cuando enfrente a River en la revancha de semifinales. El xeneize se juega todo en la Bombonera, tras el 0-2 en la ida.

Matar o morir en el intento. Esa será la premisa del entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro. Ayer por la mañana en la práctica de Casa Amarilla paró un posible once titular para enfrentar en el Superclásico a River Plate por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores de América de fútbol, sin Carlos Tévez ni Ramón Ábila, aunque no están descartados y puso como dupla de ataque a Mauro Zárate y Jan Hurtado.

El equipo que dispuso el DT "Xeneize" fue con Esteban Andrada en el arco; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas en la defensa; Eduardo Salvio, Iván Marcone, Agustín Almendra y Alexis Mac Allister en el mediocampo; Mauro Zárate y Jan Hurtado arriba.

Tévez y Ábila hicieron el ejercicio precompetitivo junto al resto de sus compañeros, pero mientras el "Apache" se fue a kinesiología para preservarlo de su molestia en el gemelo derecho por el cual en los últimos cinco días solo uno practicó en forma normal, "Wanchope" jugó para los suplentes ya recuperado de su dolencia en el soleo derecho.

"Tengo que esperar la evolución de Carlos y Wancho", declaró el entrenador en conferencia de prensa el viernes por la noche, después que su equipo cayera ante Racing Club 1 a 0 por Superliga.

Boca-River será arbitrado por el brasileño Wilton Sampaio.

En el círculo de allegados al técnico se asegura que a pesar de que los delanteros no hayan estado entre los titulares, no significa que no lo sean de entrada mañana contra River.

El que parece que se ganó un lugar es el juvenil Agustín Almendra, quien fue titular e hizo el gol de la victoria en el último triunfo de Boca ante Defensa y Justicia, por el torneo local. Hoy sería el día clave, cuando en el habitual ejercicio de pelota parada Alfaro ya confirme a los once para enfrentar, según el entrenador, "en el partido más importante de su carrera", a los dirigidos por Marcelo Gallardo que tiene una ventaja de 2 a 0 del partido de ida en el Monumental.

El plantel "Xeneize" tuvo ayer la tarde libre por el festejo del día de la madre y, por la noche, se concentraban en el Hotel Madero, para repetir la rutina de entrenamiento hoy desde las 10 y volver al Hotel a descansar para aguardar el partido más esperado por el mundo Boca este año.

En otro orden, ayer se agotaron los adicionales de generales para socios, por lo que no se venderán para tickets para adherentes, pero hay una posibilidad que se expendan algunas plateas de remanente para socios.

Mañana la Bombonera se abrirá a las 18 y el operativo policial, a cargo del Ministerio de Seguridad de Ciudad de Buenos Aires contará con 1.500 agentes.



Vuelve De Rossi

Boca tendrá como novedad la inclusión de Daniele De Rossi entre los 24 concentrados para el Superclásico ante River. El italiano, de baja hace más de un mes por una lesión muscular, será una opción para Alfaro. El otro que ingresará será Kevin Mac Allister, mientras que Nicolás Capaldo (expulsado en la ida) y Agustín Obando saldrán de la nómina.

RIVER

"Juanfer" se ganó su lugar

Adentro. El colombiano convenció al entrenador y está entre los convocados.

Marcelo Gallardo y River confirmaron la lista de convocados para el duelo definitivo contra Boca Juniors por la semifinal de la Copa Libertadores. La gran novedad es el llamado de Juan Fernando Quintero. El colombiano hará parte de los futbolistas que entrarán en concentración y que estarán en el duelo de vuelta por la semifinal de la Libertadores.

El "10" se ganó un lugar en la convocatoria gracias a los dos partidos que le dio Gallardo antes de este compromiso. En ambos fue suplente, entró como recambio y le cambió el semblante a River con los pocos minutos que jugó.

Por eso, Juanfer estará en La Bombonera como el as bajo la manga de River.

Además de Quintero, Marcelo Gallardo llamó a otros dos colombianos. Jorge Carrascal y Rafael Santos Borré también fueron convocados. Este último se presume sería el único de los cafeteros que sería titular ante Boca Juniors.