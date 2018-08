Mauro Zárate tomó contacto con la prensa luego de la derrota de Boca ante Estudiantes con la que el Xeneize dejó de ser líder del fútbol argentino después de 46 fechas consecutivas en lo más alto.

"Sabíamos que era un partido difícil, para luchar. Ellos superion jugar con la ventaja y a nosotros por momentos nos salió lo que intentamos y por momentos no. Cuando hicimos el juego que queríamos, no pudimos sacar ventaja", analizó el ex Vélez.