Zinedine Zidane, entrenador de Real Madrid, tiró una frase contundente y aseguró que el futuro de Gareth Bale está lejos del Merengue, después de su ausencia en la derrota por 3-1 del conjunto español ante Bayern Munich en un amistoso disputado en Houston.

"No jugó porque el club está tramitando su salida y ojalá sea inminente. Si se va mañana, mejor. No es nada personal. La situación va a cambiar. No sé si en 24 horas o en 48 horas, pero va a cambiar y es bueno para todos", afirmó el DT francés.

El galés de 30 años, comprado a Tottenham por 100 millones de euros en 2013, dejará atrás una etapa de seis temporadas en el Santiago Bernabéu, con 231 partidos oficiales, 102 goles y 14 títulos: una Liga, una Copa del Rey, una Supercopa española y tres europeas, cuatro Champions League y cuatro Mundiales de Clubes.