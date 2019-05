Seguridad. El estadio Ramón Pablo Rojas estará absolutamente cubierto para poder brindar seguridad en el partido de mañana.

Después de toda la polémica que generaron las declaraciones del delantero Mauricio Temperini en el post partido en Mendoza donde acusó a Carlos Biasotti de haberle dicho que la revancha estaba ya arreglada en San Juan, el clima no fue fue el mejor en la previa del partido de mañana entre Peñarol y San Martín. Sabiendo que es una fiesta, que se trata de fútbol y que aspiran a no tener ningún tipo de inconvenientes, los dirigentes del Bohemio encabezados por Oscar Cuevas mantuvieron reuniones con la cúpula de la Policía de San Juan para implementar un operativo acorde a la magnitud del encuentro. Así, se confirmó que serán 60 efectivos los que estarán dentro del estadio abocados a la seguridad del conjunto visitante -jugadores y dirigentes- que serán ubicados en el Sector Sur de la cancha. Además, en las adyacencias del estadio Ramón Pablo Rojas habrán cortes de tránsito con el fin de canalizar la entrada de todos los móviles solamente por el portón Norte de la calle Tucumán como único ingreso permitido. En la intersección de Avenida Benavídez y Tucumán habrá otro punto de seguridad especial, tratando de coordinar la llegada de todos al estadio.



Oscar Cuevas, el presidente de Peñarol, volvió a reiterar la voluntad de todo Peñarol de que sea una fiesta para San Juan y para el fútbol del interior: "Nosotros hemos hecho todo lo necesario para que el partido sea eso, un partido. Importante si pero un partido de fútbol que termine sin inconvenientes ni nada parecido. Desde la dirigencia siempre hemos pregonado bajar los decibeles de la confrontación, de las provocaciones. En Mendoza, no tuvimos inconvenientes. Nos cuidaron siempre y ahora queremos y debemos estar a la altura de las circunstancias. Esperemos que sea la fiesta que tanto anhelamos pero es fútbol y todo puede pasar desde el juego. Lo demás, lo resolvimos. Le dimos ubicación aislada para la gente de San Martín que llegará, ampliamos la capacidad del estadio y hasta incorporamos una manga especial para el acceso de los equipos al campo de juego tratando de evitar cualquier inconveniente".



Pero Cuevas fue más allá, imaginando el respaldo de todo San Juan para este desafío de Peñarol: "Sabemos que el mundo futbolero de la provincia estará junto a nosotros. Hicimos un enorme esfuerzo para poder armar esta estructura. Y no es nuevo, porque Peñarol ya lleva tres temporadas tratando de lograr ese ascenso tan querido. En el fútbol, todo puede pasar repito una vez más pero el trabajo de toda la gente del club ha sido tan grande que sería sueño concretado poder estar otra vez a dos partidos de un ascenso. Pero estamos ya agradecidos de poder vivir estos momentos tan lindos".

Gran apoyo

La dirigencia de Peñarol se ocupó de todos los detalles para poder darle el marco que se merece el partido revancha contra San Martín de Mendoza que podría colocarlo en la definición por el Ascenso 2 del Regional Federal Amateur. La colocación de dos módulos tubulares que elevó en 2.000 localidades del estadio Ramón Pablo Rojas. Se puso manga de acceso al campo de juego y se cuidaron detalles de acceso de automóviles y simpatizantes. Además, con el respaldo del municipio de Chimbas se instrumentó una campaña de promoción que incluyó la invitación para todos los chicos de sus Inferiores y de la Escuelita de fútbol. La expectativa que ha generado el partido también sirvió para que ya varios quisieran comprar su entrada aunque no hay venta anticipada.



La vigilia del plantel, en tanto, será con concentración a partir del mediodía de este sábado con la probable presencia en los festejos del 25 de Mayo que se realizarán en el Predio Costanera. Aunque no está confirmado este detalle.



Se viene un partido histórico en Peñarol y su gente se prepara para que sea la fiesta que tanto añoran en sus 100 años, sabiendo que la ilusión de ascender no está lejos.

LA ORGANIZACIÓN

Habrá un único acceso para el público y será el del portón central de la calle Tucumán, recordando que el portón del Barrio Independencia será habilitado solamente para la desconcentración de los hinchas sanjuaninos que vayan al estadio Bohemio.

La venta de las entradas se realizará mañana, a partir de las 10 de la mañana y hasta el mismo horario de inicio del cotejo, recordando que el precio de la entrada General será de 150 pesos. El acceso al estadio Ramón Rojas se habilitará a partir de las 14.30

La dirigencia de San Martín de Mendoza que estará siendo parte de la delegación que llegará a San Juan será ubicada en el Sector Sur del estadio Bohemio, para lo que se montará un operativo especial que los aisle del resto del público que estará en la cancha.