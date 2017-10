Un clásico. El Súper TC2000 tiene en el autódromo El Zonda-Copello a un aliado de buenos espectáculos. El último ganador en San Juan fue Esteban Guerrieri.

Dicen que será por primera y única vez y eso tiene un motivo: el autódromo El Zonda-Eduardo Copello no volverá a cumplir 50 años. En el marco de esa celebración, el gobernador Sergio Uñac anunció ayer que la entrada al cerro para ver la presentación del Súper TC 2000, entre el 3 y 5 de noviembre, será gratis. Eso sí, habrá que pagar el estacionamiento, que tradicionalmente siempre se cobra aparte del ticket.



El Súper TC 2000 disputará su décima fecha de calendario en San Juan y ayer se realizó el lanzamiento de la prueba en Casa de Gobierno, con la presencia de autoridades y pilotos. Fue entonces que Uñac anunció que la entrada general será gratuita, por lo que quienes accedan al cerro no pagarán la entrada, sino el estacionamiento. Este costará $50 para motos, $100 para autos y $300 para camiones, colectivos o casas rodante (se abona por cada ingreso, es decir que si un vehículo accede el viernes y se retira el domingo sólo pagará por un día de estacionamiento). El resto de las entradas, que por ahora se venden a través de Ticketek, no tendrá variaciones: preferencial $400 ($350 en forma anticipada) y $600 boxes ($550 anticipada).



"En las próximas horas tendremos una reunión con las autoridades de Deportes para determinar cómo será el procedimiento de entrada gratis. De momento, no creemos que haya que canjear entradas o retirarlas con anticipación en algún sitio. Posiblemente determinaremos un acceso libre hasta que consideremos que haya máxima ocupación", expresó Ricardo Meritello, presidente de la Asociación Sanjuanina de Volantes. Según Meritello, el récord de asistencia en los últimos años lo ocupa una carrera del TC2000 en 1998, con más de 15.000 personas.