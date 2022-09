En el único encuentro de la jornada, Juventud Zondina consiguió un valioso triunfo en un partido válido por la 12da fecha del Torneo de Verano del fútbol sanjuanino de Primera División.

El equipo zondino se impuso en su estadio por 4 a 0 ante el Bohemio y con eso sigue prendido en la pelea por el campeonato. Los goles fueron convertidos por Matías González en dos ocasiones, además de Agustín Aguilar y Ariel Puelles. En Cuarta División el ganador fue el Bohemio, que se impuso por 2 a 0. En tanto que el partido entre Desamparados y 9 de Julio que también estaba pactado para este martes se reprogramó para el jueves a las 16.30 en el Serpentario.

El encuentro entre Víboras y Nuevejulinos servirá para completar la fecha del certamen que tiene como líder a San Lorenzo con 30 puntos, seguido por Unión con 27, Desamparados y San Martín con 24, Zondina suma 23, Atenas 20 y Alianza 19.



Mientras que la fecha 13 ya tiene programación y debido a que el certamen debe terminar antes que comience el Mundial de Qatar, comenzará el viernes con el partido entre Trinidad vs. Rivadavia a las 22 horas, el sábado a las 16.30 horas continuará con Juventud Unida vs. Árbol Verde, Marquesado vs. San Martín, San Lorenzo vs. Atenas de Pocito y Colón Junior vs. Carpintería. El domingo seguirá con; Alianza vs. Del Bono y Villa Obrera-Sarmiento, mientras que el lunes se completará con Desamparados vs. Union, Peñarol vs. 9 de Julio y Aberastain vs. Juventud Zondina en cancha de Juventud Unida y sin público.