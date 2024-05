A 20 años del histórico ascenso de Desamparados al Argentino “A”: un plantel 100% sanjuanino regresaba al Víbora al plano nacional Hace dos décadas un día como hoy, Sportivo vencía a Rosario Puerto Belgrano y lograba volver a poner a San Juan en el fútbol nacional. El recuerdo de esa campaña.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Sábado 29 de mayo de 2004. Estadio colmado en Puyuta en una tarde fría. Sportivo, que ya había dado el primer paso ganando 4 a 0 la final de ida en Bahía Blanca, nuevamente vencía a Rosario Puerto Belgrano para el delirio de su gente que venía en sequía de gloria. Sportivo Desamparados lograba ascender al Argentino “A”, la tercera categoría del fútbol argentino. Hoy, a 20 años, el recuerdo de un ascenso que significó el regreso del viejo Sportivo de los Regionales y Nacionales, al plano nacional.

Habían sido años duros para el equipo del barrio Patricias Sanjuaninas. Atrás muy atrás habían quedado esas participaciones en los Torneos Regionales y Nacionales poniendo el nombre de San Juan ante los grandes del país. Muy atrás habían quedado esas jornadas de gloria. Y estaba todavía latente ese paso por la B Local que marcó un antes y un después en su rica historia. Pero ese 2004 era “el” año para Sportivo en esa participación en el Argentino “B”. Con una dirigencia que comandaron Domingo Arnáez y Raúl Sánchez, la decisión fue optar por un cuerpo técnico local y un plantel 99% conformado por jugadores sanjuaninos.

“Era mi primera experiencia como DT y me marcó para siempre porque me forjó como entrenador”, reconoce hoy, a 20 años de esa hazaña, Ricardo Horacio Dillon. El “Flaco”, en ese momento con 39 años, había colgado los botines un año atrás y no tuvo ni un poquito de temor a la hora de debutar en su nuevo rol. Junto a Gustavo Celani como ayudante de campo y Héctor “Quique” Villegas como preparador físico, la primera función fue el armado del plantel donde se priorizó a los jugadores de San Juan: “De Mendoza trajimos al Gorrión Bernabé y a Ariel Moyano, lo demás fue todo de acá. ¡Y mira si armamos un buen plantel!”, expresa Dillon.

En ese momento se daba la lógica de un plantel que conjugaba experiencia y juventud. Un equipo que salía de memoria y donde los que entraban cumplían. Javier “Chaca” Ibaceta, Julio González, Héctor Escrivá, Sergio “Huevo” Córdoba, Julio González, Miguel Arrieta “Kiki” Arrieta, “Toto” Páez, Julio “Fino” Balmaceda y Eduardo “Cachilo” Magallanes eran parte de la experiencia. Con más juventud aparecían “Luchi” Sarmiento, Mariano “Petinato” Núñez, Santiago Ceballos, Emanuel Guirado y un pibe de 18 años llamado Silvio Prieto. Precisamente esa dupla se cansó de hacer goles. Dillon se la jugó poniendo a Prieto de “9” que había crecido jugando como enganche, y con un habilidoso Nuñez al lado, no fue muy difícil para que Silvio se fuera erigiendo como el goleador de ese equipo.

Silvio Prieto brilló en ese torneo, tanto que al año siguiente tuvo un paso en Primera División.

Ese Desamparados jugaba de memoria y generalmente cerraba los partidos con resultados abultados. Fue fácil esa primera ronda donde comenzó goleando a Concarán de San Luis (5-1), en la primera salida de San Juan ante Pueyrredón de San Luis, nuevamente fue triunfo víbora (3-1). Contra Unión de Villa Krause en Puyuta, Sportivo se afianzó como líder venciendo al Azul por 5-3. Ahí no más comenzaba la segunda ronda y ahora en Villa Krause, el equipo de Dillon volvía a demostrar que estaba para otras cosas cuando nuevamente venció a Unión por 4-3. La clasificación a 16avos estaba sellada con la victoria por 3 a 0 ante Pueyrredón de San Luis por eso en la última fecha de la fase clasificatoria le bastó con un empate 1 a 1 ante Concarán en San Luis para clasificarse como primero del grupo.

De ahí en más y ya jugando con la cabeza puesta en conseguir lo que se habían propuesto fueron paso a paso, convenciendo con su juego y aplastando al equipo que le pusieran. Primero Palmira de Mendoza en 16avos y despúes Guaymallén de Mendoza en Octavos de final. En Cuartos, Desamparados eliminó a Concarán con un global de 5-2 como para no dejar dudas. Llegó el turno de las semis y quizás fue la llave que más le costó pero donde mostró a un joven Emanuel Guirado como buen atajador de penales. Es que ante el Linqueño en Buenos Aires, Sportivo conoció la derrota cuando perdió 1 a 0 pero en San Juan volvió a la victoria y con un sufrido 1 a 0 estiró la definición a los penales donde se impuso por 3-1 con Guirado como la gran figura de la tarde.

Ahora sí llegaba el turno de demostrar para qué estaba ese Desamparados. El rival en la final fue Rosario Puerto Belgrano en la lejana Bahía Blanca. Pero Desamparados fue y con un contundente 4 a 0 demostró que el traje de candidato lo tenía puesto desde la primera fecha. En San Juan, la revancha fue ese sábado 29 de mayo y ante un Serpentario atestado de hinchas, Sportivo volvió a vencer a su rival, esta vez por 3 a 2 para ahora sí, desatar el delirio en todo un pueblo que venía de duros golpes.

Hace 10 años, DIARIO DE CUYO reunió a parte de ese plantel que logró el ascenso. Grato momento en Puyuta.

Un día como hoy pero hace 20 años, Desamparados con ese ascenso lograba curar las heridas que había dejado el paso por la “B” Local. Desamparados volvía al plano nacional y volvía a ser el “Desamparados de San Juan” como lo habían apodado los medios porteños en sus participaciones en los Regionales. Por fin Sportivo se sacudía y volvía a rozarse con la gloria.

¿Como siguió? En su primer año en el Argentino “A” jugó la final por el ascenso y cayó ante Ben Hur. Poco a poco, Desamparados se ganó un nombre en la categoría donde estuvo por casi nueve años. Se coronó en el Apertura del 2006 y en el 2011 se dio el lujo de ascender a una Primera B Nacional que será histórica por contar con la presencia de River Plate, Gimnasia La Plata y Rosario Central, por ejemplo. Pero no todas fueron buenas. Hubo también malas con varios descensos y muchos errores dirigenciales. Por esas cosas del destino Sportivo hoy, a 20 años de esa hazaña, debe conformarse con disputar el torneo local con la esperanza de algún día volver…

La campaña

Primera fase (terminó en el primer puesto)

Desamparados 5-1 Atlético Concaran (San Luis) Sp. Pueyrredon (San Luis) 1-3 Desamparados Desamparados 5-3 Unión de Villa Krause Unión de Villa Krause 3-4 Desamparados Desamparados 3-0 Sp. Pueyrredon (San Luis) Atlético Concaran (San Luis) 1-1 Desamparados

16avos de final

Ida: Atlético Palmira (Mendoza) 1-1 Desamparados

Vuelta: Desamparados 4-0 Atlético Palmira (Mendoza)

8vos de final

Guaymallen (Mendoza) 0-2 Desamparados

Desamparados 0-0 Guaymallen (Mendoza)

4tos de final

Ida: Atlético Concaran (San Luis) 2-3 Desamparados

Vuelta: Desamparados 2-0 Atlético Concaran (San Luis)

Semifinales

El Linqueño (Buenos Aires) 1-0 Desamparados

Desamparados 1-0 El Linqueño (Buenos Aires) / Penales: Desamparados 3-1 El Linqueño

Final

MIRA TAMBIÉN Central se quedó afuera

Ida: Rosario Puerto Belgrano (Bahía Blanca – Buenos Aires) 0-4 Desamparados

Vuelta: Desamparados 3-2 Rosario Puerto Belgrano (Bahía Blanca – Buenos Aires)

Los números

Jugados: 16

Ganados: 12

Empatados: 3

Perdidos: 1

La formación y un equipo que salía de memoria

Emmanuel Guirado (reemplazó a Bernabé por lesión); Javier Ibaceta, Julio González, Héctor Escrivá, Sergio Córdoba; Miguel Arrieta, Ariel Moyano, Toto Páez, Julio Balmaceda; Mariano Núñez y Silvio Prieto.