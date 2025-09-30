A 45 días de asumir, la nueva gestión de Desamparados inauguró una obra que había quedado inconclusa hace años Se trata del cuerpo de sanitarios en el sector de la popular, una obra que se inició en la gestión de Juan Valiente y se pudo terminar este año.

Era un anhelo para los hinchas que acuden a la popular y también para las tres dirigencias que pasaron por Sportivo Desamparados en los últimos 6 años. Completar la obra de los sanitarios había sido una de las promesas de campaña de Martín Sassul que, a 45 días de haber asumido, cumplió con uno de los objetivos propuestos.

La inauguración se realizó en la noche del lunes y contó con la presencia del vicegobernador Fabián Martín, el intendente de Rivadavia Sergio Miodosky, autoridades de la Municipalidad de la Capital, de la Secretaria de Deportes y el presidente de la Liga Sanjuaninade Fútbol Juan Valiente. “He jugado en este club desde chico y junto con otros amigos y el aporte de esta Comisión, pusimos nuestro granito de arena para poder concretar esta obra para demostrar que se puede progresar. Desamparados es grande por su gente, sigamos trabajando porque como dice el gobernador queremos que San Juan brille alto”, expresó Fabián Martín.

Ubicado en el sector noroeste del estadio, justo en el vértice de la popular y la platea baja, la obra consiste en un cuerpo de sanitarios, para hombres, mujeres y personas con discapacidad. La obra se inició en la gestión de Juan Valiente y después ppr falta de recursos se frenó. En la gestión de Augusto Pérez tampoco mostró demasiado avance y quedó en un 70%. Por eso, la nueva gestión puso manos a la obra, se completo la parte fina de la obra, se realizó la colocación de cerámicos, terminación de paredes, cielo raso, iluminación, plomería, rampas, bebederos externos, pintura externa e interna, entre otros detalles.

“Vivimos un momento muy especial con la inauguración de una nueva obra que representa crecimiento y mejores condiciones para los socios. Desde la institución destacamos que las gestiones pueden cambiar, pero lo que siempre permanece son las obras que fortalecen y consolidan al club en el tiempo”, expresó Sassul.

Mientras la Comisión de Fútbol trabaja arduamente para reforzar el equipo de cara al Regional Amateur, la Comisión Directiva se ilusiona con seguir sumando socios y avanzando en obras que quedarán en la institución para siempre.