A buen ritmo, comenzó la venta de entradas para el regreso del TC 2000 al autódromo El Zonda Será por la novena fecha del TC2000 y la séptima del Zonal Cuyano. Se disputará el 11 y 12 de octubre.

Los fanáticos del automovilismo y amantes del autódromo Eduardo Copello-El Zonda, ya cuentan las horas para volver a disfrutar el rugir de motores entre los cerros del trazado zondino.

El fin de semana del 11 y 12 de octubre el autódromo ubicado en la quebrada zondina volverá a tener actividad con la disputa de la novena fecha del TC 2000 y la séptima fecha del Zonal Cuyano.

El TC 2000 regresa al escenario sanjuanino después de 6 años, la última visita a ese trazado fue el 19 de septiembre de 2019, en tanto que el Zonal Cuyano tuvo su última carrera en ese circuito en el año 2017.

Las entradas se venden online en el sitio entradauno.com

Los valores son los siguientes: