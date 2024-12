A dos años del título en Qatar, quiénes son los campeones del mundo con chances de llegar al 2026 y los que dirán adiós Hoy se cumple el segundo aniversario de la obtención de la tercera estrella de la selección argentina. Las proyecciones de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá

La vuelta olímpica en el estadio Lusail es un recuerdo imborrable y alucinante para todos los argentinos. Hoy se cumplen dos años del día en el que el fútbol le regaló a Lionel Messi el premio que su carrera merecía. En la final mundialista más electrizante de todos los tiempos, Argentina le ganó por penales a Francia tras igualar 3 a 3 en el tiempo suplementario y levantó la tercera copa del mundo de su historia.

A mitad de camino entre aquella conquista y el próximo Mundial, ya se sabe que tres de los campeones en Qatar no estarán en Estados Unidos, México y Canadá. Y de los otros 23 héroes en tierras árabes, al menos doce -es decir más de un equipo entero- no tiene garantizada la presencia en 2026 por distintas razones.

El bicampeonato de América conseguido este año en Estados Unidos marcó el adiós del seleccionado de Franco Armani y Ángel Di María: ellos mismos decidieron bajarle la persiana a su ciclo en el seleccionado. Y Alejandro Papu Gómez está suspendido por doping y no es convocado por Lionel Scaloni desde Qatar, por lo que se supone que no volverá a integrar el conjunto albiceleste. Son los tres campeones en Qatar que ya se sabe que no estarán en la próxima cita mundialista.

Es muy nutrido el grupo de campeones que están en duda para el próximo Mundial. La competencia interna es muy importante y sus presencias dependerán de sus rendimientos en los meses previos a la competencia. Esos futbolistas son Gerónimo Rulli, Juan Foyth, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi (llegará con 38 años), Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Paulo Dybala y Angel Correa.

La presencia de Lionel Messi, el as de espadas argentino, dependerá exclusivamente de su voluntad. Si bien el propio capitán pone en duda su presencia cada vez que es consultado por un periodista, en el ámbito del seleccionado todos confían en que el atacante del Inter Miami jugará su sexto Mundial dentro de poco menos de dos años.

A su vez, por su presente deportivo, sus edades y también por la altísima valoración que Scaloni tiene de ellos, se supone que son diez los campeones en Qatar que estarán sí o sí en Estados Unidos, México y Canadá: Emiliano Dibu Martínez -elegido por segundo año consecutivo el mejor arquero del mundo-, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Julián Alvarez y Lautaro Martínez.

Del mismo modo, existe un grupo de futbolistas que por distintos motivos no estuvo en Qatar, que cuenta con posibilidades de estar en el próximo Mundial al estar siempre en el radar de Scaloni: los arqueros Juan Musso y Walter Benítez, los defensores Lucas Martínez Quarta, Leonardo Balerdi, Nehuén Pérez y Valentín Barco, los mediocampistas Giovanni Lo Celso, Nicolás González (es polifuncional, a decir verdad), Enzo Barrenechea, Nicolás Paz, Matías Soulé y Facundo Buonanotte, y los delanteros Valentín Carboni, Alejandro Garnacho, Valentín Castellanos y Giuliano Simeone. Naturalmente, solamente algunos de estos futbolistas tendrán la chance de estar en el próximo Mundial ya que la lista definitiva seguramente volverá a ser de 26 jugadores.

Siempre hay que tener en cuenta que en el último año antes del Mundial pueden “explotar” futbolistas, ya sea juveniles o con mayor recorrido, capaces de ingresar a la lista final a último momento.

Hoy el escenario está a mitad de camino entre la consagración en tierras árabes y el Mundial en el que Argentina buscará su primer bicampeonato ecuménico. Como es lógico y esperable, el grupo de los futbolistas que está entre signos de interrogación es el más amplio.

En definitiva, el camino por recorrer es largo y las variables a tener en cuenta son muchas, incluidos los imponderables y las sorpresas de último momento, que siempre las hay.

