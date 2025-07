Agenda deportiva en San Juan: desde hándbol y hockey hasta los Play Off de fútbol local Durante viernes, sábado y domingo habrá intensa actividad deportiva en la provincia. El detalle.

Durante el fin de semana en San Juan habrá una variada oferta de disciplinas deportivas en competencia.

Balonmano

Torneo Argentino de Selecciones Adultas A

Este fin de semana finalizará el campeonato nacional que reúne a los mejores seleccionados provinciales y/o regionales de Argentina, en rama femenina y masculina. El torneo se está disputando en el estadio Aldo Cantoni y el velódromo Vicente Alejo Chancay.

Las semifinales del torneo se jugarán este viernes 04 y las finales el sábado 05 en el Cantoni, a partir de las 09 horas. La premiación será a las 17 horas.

San Juan es sede del certamen por primera vez en su historia. La organización está a cargo de la Federación Sanjuanina de Balonmano, la fiscalización de la Confederación Argentina de Handball y el apoyo principal del Gobierno de San Juan.

Motociclismo

Enduro

Este fin de semana, en San Juan se celebrará la quinta y sexta del campeonato sanjuanino de enduro, en la modalidad cross country o todo terreno. El certamen es organizado y fiscalizado por la Asociación Sanjuanina de Enduro y Rescate (ASER). De estas dos fechas, la primera se correrá el sábado 05 y la restante el domingo 06, ambas en el Predio ASER en Ullúm. En ambos casos, las mangas iniciarán a las 11 horas.

Del encuentro participarán hombres y mujeres, en las siguientes categorías: Kids, Senior A, Junior A y B, Máster Senior, Máster A, B, C y D, Promocional, Principiantes y Enduro.

Ciclismo

Libres y Máster

Este sábado 05 se celebrará una fecha más del campeonato otoño/invierno de aquellas categorías. El encuentro será en el Autódromo El Zonda, en el Departamento Rivadavia, con largada prevista a las 13 horas.

Hockey sobre patines

Copa San Juan Gobierno

En el estadio Aldo Cantoni, este domingo se disputarán las finales femenina y masculina de esta Copa, que organiza la Federación Sanjuanina de Patín y cuenta con el apoyo del Gobierno. La final femenina iniciará a las 17 y la jugarán Social vs. Unión Vecinal de Trinidad. Al término, habrá una exhibición de Sara Toia, la patinadora sanjuanina que terminó entre las mejores en una competencia mundial celebrada en Italia. Luego, a las 19, se disputará la final masculina, con Unión Vecinal de Trinidad y Richet Zapata en el parquet.

Centro de Educación Física N°20 – La Granja

El espacio deportivo ubicado en Santa Lucía será anfitrión de un abanico de competencias deportivas en varias disciplinas. El detalle es el siguiente:

Hockey sobre césped: el sábado 05 habrá partidos de inferiores de la Liga Social (9 a 12 horas); luego partidos definitorios del torneo Agrupación de Mamis (13 a 21 horas). El domingo 06 se jugarán encuentros de la Asociación Sanjuanina de Hockey Césped y Pista (12 horas); y al término, finales del torneo de Liga Social (14 a 22 horas).

Vóley: el sábado 05 habrá partidos de la Liga Social femenina (13 a 21 horas).

Vóley de playa: el sábado 05 se jugarán encuentros en rama femenina, válidos por la Liga local federada (14 a 19 horas).

Navegación deportiva

Las bajas temperaturas en las estaciones de otoño e invierno requieren que los navegantes en espejos de agua de San Juan necesiten de recomendaciones para la navegación deportiva en la temporada invernal.

Fútbol

Liga Sanjuanina de Fútbol

Primera División – Masculino: este fin de semana se jugarán los partidos de Cuartos de Final del Torneo Apertura.

Sábado

16hs: Colón Junior vs Juventud Zondina

Cancha: Colón

16hs. Alianza vs Marquesado

Cancha Alianza

16hs Peñarol vs Atenas

Cancha : Peñarol

Domingo

16hs. Trinidad vs Desamparados

Cancha : Trinidad

Cuarta División

Sábado

13hs Colon vs Alianza

Cancha Colon

15hs Minero vs 9 de Julio

Cancha : Juventud Unida

Domingo

13hs. Trinidad vs Unión

Cancha : Trinidad

16hs. Atenas vs Peñarol

Cancha Atenas

Segunda División – Masculino:

Este fin de semana se jugará la 13° fecha del Torneo Apertura. La programación es la siguiente:

Sábado 05

Defensores de los Andes vs. Libertad Juvenil en Fiorito.

Juventud Ullunera vs. Villa Ibáñez.

Rawson Junior vs. San Agustín en El Globo.

Defensores de Argentinos vs. Los Pumas

Domingo 06

Juventud Rivera vs. Punteto en Centenario Olímpico.

Sp. Picón vs. Villa Hipódromo.

Huarpes vs. El Globo en San Damián.

Del Bono vs. Juventud Unida.

Horarios de partido: Cuarta División (14:00) y Primera División (16:00).

Torneo Femenino de Inferiores: la gran final de este primer campeonato se jugará este fin de semana.

Domingo 06

10:30 horas: Atenas de Pocito vs. Sportivo Desamparados

Estadio Centenario – Club Alianza.

Futsal

Primera División – Masculino: este fin de semana se jugarán los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025.

Categoría: Primera.

Viernes 04

21 horas: Huarpes vs. Las Águilas en Parque Norte.

22 horas: Barrio de Pie vs. Defensores de Argentinos en Laprida.

22 horas: Sindicato Empleados de Comercio vs. La Gloria en Camping SEC.

Categoría: Reserva.

Viernes 04

21 horas: Sindicato Empleados de Comercio vs. Barrio Rivadavia en Camping SEC.

22 horas: Sportivo Desamparados vs. Villa Porres en Minuto 90.

Sábado 05

19 horas: La Gloria vs. Barrio de Pie en Enfermera Medina.

Básquetbol

Federación de Básquetbol de San Juan

Nivel 1 – Masculino: este viernes 04 comenzará a disputarse la gran final entre Inca Huasi vs. Urquiza. Más información en el siguiente enlace.

Nivel 3 – Masculino: el jueves 03, en horario nocturno, se disputó la primera final del Torneo Apertura. Minero Argentino venció 95-36 a Girona y está al frente en la serie.

Rugby

Este fin de semana comenzará a jugarse la segunda parte de los principales torneos que organiza y fiscaliza la Unión de Rugby de Cuyo. Los representantes sanjuaninos son Universitario, San Juan RC, Huazihul, Jockey y Alfiles.

Top 8 Cuyano (Copa Oro): ambos equipos sanjuaninos jugarán el sábado 05 a las 15 horas. Universitario recibirá a Club Personal Banco Mendoza de Chacras de Coria, en su anexo en Pocito; y el San Juan Rugby de Santa Lucía visitará a Teque. Los otros dos partidos serán Mendoza vs. Liceo y Los Tordos vs. Marista.

Copa Plata: los tres equipos sanjuaninos jugarán el domingo 06. A las 14 horas, Alfiles visitará a San Jorge de San Rafael y Jockey a Peumayén; y a las 14:15, Huazihul recibirá a Universitario.