Agosto será intenso en el fútbol sanjuanino: anunciaron que dos fechas se jugarán entre semana Este fin de semana se disputará la segunda fecha del certamen, pero ya adelantaron que la fecha 3 y la fecha 6 se jugarán los miércoles 6 y 20 de agosto, respectivamente.

El torneo Clausura del fútbol sanjuanino en Primera División tiene preparado un agosto intenso. Este fin de semana se disputará la 2da fecha del certamen pero el miércoles por la noche en la Liga Sanjuanina determinaron que la fecha 3 y la fecha 6 se jugarán entre semana.

Es decir que el mes de agosto tendrá 7 fechas jugándose. Después de que este fin de semana se juegue la fecha 2, el miércoles 6 de agosto será lugar de la tercera fecha, el fin de semana del 9 y 10 de agosto se jugará la cuarta fecha, el quinto capítulo se jugará el 16 y 17, la sexta fecha se jugará el miércoles 20, la séptima se disputará el 23 y 24 de agosto, mientras que el octavo capítulo se jugará el 30 y 31 de agosto.

Miércoles 6 de Agosto – Fecha 3

SARMIENTO VS SAN LORENZO

MINERO VS ATENAS

DESAMPARADOS VS AT UNION

RIVADAVIA VS ALIANZA

PEÑAROL VS ARBOL VERDE

LOPEZ PELAEZ VS MARQUESADO

TRINIDAD VS COLON JR

ABERASTAIN VS VILLA OBRERA

9 DE JULIO VS ZONDINA

20 de Agosto – Fecha 6

COLON VS ZONDINA

MARQUESADO VS 9 DE JULIO

ARBOL VERDE VS ABERASTAIN

ALIANZA VS TRINIDAD

AT UNION VS LOPEZ

ATENAS VS PEÑAROL

SAN LORENZO VS RIVADAVIA

CARPINTERÍA VS DESAMPARADOS

SARMIENTO VS MINERO