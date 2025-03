Agustina Albertario rompió el silencio sobre su salida y apuntó contra el DT de Las Leonas: “Se rió en mi cara” La deportista doble medallista olímpica con Las Leonas pegó el portazo del seleccionado.

La última semana estalló la polémica en el seno de Las Leonas tras la sorpresiva noticia de que Agustina Albertario no formaría parte de los próximos compromisos del seleccionado argentino de hockey femenino.

La información difundida por diversos medios indicaba que la delantera había decidido dar un paso al costado por voluntad propia, pero la propia jugadora desmintió categóricamente la versión y apuntó contra el entrenador Marcelo Ferrara.

LA VERSIÓN DE ALBERTARIO: “NO RENUNCIÉ, ME SACARON”

A través de comentarios en redes sociales, Albertario negó haber renunciado y aclaró que su salida fue una decisión del cuerpo técnico. Luego, en una entrevista con el programa Sería Increíble de Olga, dio más detalles sobre cómo se enteró de su exclusión y el malestar que le generó la situación.

“Me sentó y muy nervioso me dijo que no me iba a tener más en cuenta, ni para la Copa América de este año ni para el Mundial del próximo año. Siento que se rió en mi cara”, reveló Albertario, quien lleva más de 15 años en la selección y ha marcado más de 100 goles con la camiseta albiceleste.

Agustina Albertario tiene más de 15 años de trayectoria en el seleccionado y doble medalla olímpica.

Al pedir explicaciones, Ferrara le respondió que no era por una cuestión de rendimiento, sino porque quería probar nuevas delanteras. La jugadora aseguró que el trato que recibió fue irrespetuoso y que su salida no se manejó con transparencia. “Le dije: ‘Decime las cosas, Fer. Hace 15 años que estoy, no me boludees. Si me querés sacar, te pido que me lo digas ahora’”, relató.

EL ENOJO POR LA VERSIÓN INICIAL DE SU SALIDA

Más allá de su malestar por la decisión del entrenador, Albertario también expresó su indignación por cómo se comunicó su salida en los medios, sugiriendo que la versión de su renuncia fue intencionalmente tergiversada. “Acabo de cumplir 32 años, me siento plena y siempre voy a estar abierta a la selección, con ganas de darlo todo”, aseguró, dejando la puerta abierta para una posible vuelta si las condiciones cambian.

Finalmente, Albertario enfatizó que su compromiso con el equipo sigue intacto y dejó en claro que la decisión no fue suya: “No renuncié. A Las Leonas no se renuncia”.