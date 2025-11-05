Al Regional Amateur no le interesa el Superclásico: la 3° fecha repartirá sus encuentros entre sábado y domingo Tres encuentros irán el sábado, mientras que Peñaflor-Desamparados y Paso de los Andes-Atlético Sarmiento se disputarán el domingo casi a la misma hora que se dispute el duelo entre Boca-River.

El Torneo Regional Amateur no detiene su marcha y este fin de semana disputará la tercera fecha de la primera fase. Este miércoles desde el Consejo Federal dieron a conocer la programación de los 10 equipos sanjuaninos, disputando tres encuentros el sábado y los dos restantes el día domingo. A pesar de disputarse ese día el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, habrá actividad en Albardón y San Martín.

El sábado desde las 17 y por la Zona 8, General Belgrano recibirá en Media Agua a Arbol Verde de Jáchal. El árbitro será el albardonero Carlos Muñoz, acompañado por Néstor Icazatti y Francisco Acosta Miranda.

En tanto que por la Zona 9, desde las 17.30 horas, Pocito recibirá a Marquesado con arbitraje de Mauro Gómez. Los asistentes serán Yazmín Yacante y Emilio Salinas. Unión será quien cumpla fecha libre.

También el sábado desde las 17.30 horas pero por la Zona 10, Colón Junior recibirá a Atlético Alianza con arbitraje de Enzo Gómez. Lo acompañarán Ruth Díaz y Cristian Neira.

El domingo por la Zona 10, Sportivo Peñaflor recibirá a Sportivo Desamparados desde las 17. El árbitro será el mendocino Matías Fernández, acompañado por Diego Espósito y Rocio Lira.

Desde las 17.30 horas cerrando la actividad de los sanjuaninos, por la Zona 8, Paso de los Andes en Albardón recibirá a Atlético Sarmiento de Media Agua. La terna será de Calingasta con Fernando Pereyra como árbitro principal, acompañado por Matías Fernández y Rocío Tello.