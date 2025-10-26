Albardón prepara una bienvenida triunfal para su gran campeón, Santiago Flores El pesista regresará este lunes a San Juan y su gente quiere recibirlo como se merece.

Uno de los promotores de este sueño hecho realidad es el profesor Alejandro Riveros. Albardonero de pura cepa, hincha de la ADA, dirigente y amigo de todos en su tierra, fue quien generó el respaldo de la Secretaría de Deportes para que Santiago Flores pudiera estar en el Mundial de Powerlifting en Brasil. Es más, acompañó a la entrevista con Martín Riveros, de Alto Rendimiento, para allanar el camino. Y claro, después fue todo de Santiago porque el pesista de Albardón viajó, llegó y ganó. Asi de sencillo.

Ahora su pueblo quiere recibirlo a lo campeón y todas las fuerzas activas de Albardón están coordinando para que este lunes, sobre las 21, todos se concentren en el ingreso al departamento para armar la caravana triunfal para Santiago.

Flores compitió en la categoría Junior -90kg (menos de 90kg), realizando el día miércoles pasado su pesaje reglamentario para ver si entraba en dicha categoría y lo logró, con un peso de 89,450.

En su experiencia deportiva acumula, además, un 1° puesto en campeonato argentino el año 2023 en Bariloche, un 1° puesto en campeonato iberoamericano ese mismo año en Chile, triunfo que también alcanzó en 2024 dentro de la Junior, con un segundo puesto en la general de competidores.

Entre sus marcas personales acumula sentadilla 265kg, con récord nacional e iberoamericano, press blanca, con récord nacional e iberoamericano de 150kg, y peso muerto, con 290kg, logrando récord nacional e iberoamericano.