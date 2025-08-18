Con Trinidad y Unión como nuevos líderes del Clausura sanjuanino, no habrá tiempo de descanso y este miércoles se disputará la 6ta fecha del certamen. La mayoría de los encuentros se jugarán a las 16, a excepción del choque entre Alianza y Trinidad que se jugará desde las 21 en el Estadio del Bicentenario y con ambas hinchadas.
La decisión fue de la institución de Santa Lucía que decidió llevar el encuentro al coloso pocitano para poder contar con mayor recaudación. Enfrente tendrá al duro Trinidad que perdió un solo encuentro y ganó los 4 restantes.
El resto de los encuentros irá a las 16 horas.
- Colón Jr vs Juv Zondina
- Marquesado vs 9 de Julio
- Arbol Verde vs Aberastain
- Alianza vs Trinidad (21 horas)
- Unión vs López Peláez
- Atenas vs Peñarol
- San Lorenzo vs Rivadavia
- Carpintería vs Desamparados
- Sarmiento vs Minero