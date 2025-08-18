Alianza-Trinidad con ambas hinchadas en Pocito, el atractivo de la fecha 6 del Clausura Los nueve encuentros de la fecha irán este miércoles, el clásico entre Lechuzos y Leones tendrá lugar ese día pero por la noche.

Con Trinidad y Unión como nuevos líderes del Clausura sanjuanino, no habrá tiempo de descanso y este miércoles se disputará la 6ta fecha del certamen. La mayoría de los encuentros se jugarán a las 16, a excepción del choque entre Alianza y Trinidad que se jugará desde las 21 en el Estadio del Bicentenario y con ambas hinchadas.

La decisión fue de la institución de Santa Lucía que decidió llevar el encuentro al coloso pocitano para poder contar con mayor recaudación. Enfrente tendrá al duro Trinidad que perdió un solo encuentro y ganó los 4 restantes.

El resto de los encuentros irá a las 16 horas.

Miércoles 20 Colón Jr vs Juv Zondina

Marquesado vs 9 de Julio

Arbol Verde vs Aberastain

Alianza vs Trinidad (21 horas)

Unión vs López Peláez

Atenas vs Peñarol

San Lorenzo vs Rivadavia

Carpintería vs Desamparados

Sarmiento vs Minero