Alianza venció a Minero y es líder momentáneo del Torneo Verano En su cancha, el Lechuzo se impuso por 3 a 1.

Le alcanzó a Alianza la primera etapa para imponerse por 3 a 1 a Minero, en el primer partido de la 4ta. fecha del Torneo de Verano de la Primera A de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

Los goles del local se produjeron en los primeros 45 minutos: Gonzalo Avellaneda convirtió a los 5 y 38 minutos, mientras que Carlos Fernández lo hizo a los 42′. Carlos Cano descontó para la visita a los 13 del complemento.

Con este resultado, Alianza es provisoriamente único puntero del torneo, con 10 puntos. Antes del inicio de la fecha, Marquesado es el líder, con 9 puntos. En tanto, Minero quedó en 6 unidades.

La cuarta fecha continuará el sábado con estos partidos: Atenas (3 puntos) vs. López Peláez (3), Colón Junior (2) vs. Sp. Desamparados (7), Sp. Picón (4) vs. San Lorenzo (4) y Marquesado (9) vs. Peñarol (2),

En tanto, el domingo se medirán: San Martín (2) vs. Rivadavia (5), Villa Obrera (3) vs. Juventud Zondina (7), Carpintería (3) vs. Del Bono (0), Trinidad (1) vs. Sp. 9 de Julio (1) y Aberastain (7) vs. Unión (5).