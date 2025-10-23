Alianza y Colón ganaron y se prendieron en la pelea por la clasificación del Clausura El Lechuzo venció a San Lorenzo de Ullum y el Merengue goleó a Minero.

Este jueves se completó la 17ma fecha del Torneo Clausura del fútbol sanjuanino en Primera División. El certamen que ya lo tiene clasificado a Unión a la final, tiene detrás la lucha por los que pelean por meterse en la clasificación y también por los que luchan por asegurar la permanencia.

En la calle Sargento Cabral, Colón Junior goleó por 4 a 1 a Minero. Fue la visita el que empezó ganando con gol de Fuentes pero ahí no más el Merengue lo empató y pasó a ganarlo. Kevin Frías, Michel García y Lautaro Montaña en dos ocasiones anotaron para Colón que de esta manera, se metió en zona de clasificación.

Lo mismo hizo Alianza que venció en Santa Lucía a San Lorenzo de Ullum por 1 a 0. El único gol del encuentro lo marcó Nicolás Manrique.

Unión en tanto, con la victoria ante Atenas en la noche del miércoles había asegurado su primer puesto y clasificación a la final del Clausura. Fue por 2 a 0 con goles de Germán Giménez y Luciano Riveros.