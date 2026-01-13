Amistoso de preparación para la Liga Federal Argentina de Voley Hispano y Ausonia se midieron en cancha de los Itálicos de cara a lo que será el arranque del certamen nacional a disputarse del 3 al 12 de febrero.

Una vez más San Juan tendrá entre sus eventos la participación del voley con la realización de la Liga Federal Argentina de voley. En lo que será su presentación el 3 de febrero, dos de los equipos sanjuaninos que la disputarán se enfrentaron en su primer amistoso de cara al debut.

En cancha de Ausonia, el local recibió a Hispano en un encuentro que dejó como resultado la victoria de para la visita. El resultado fue 3 – 1, con Giuliano Bucciarelli como la figura de los de calle Paula.

La Antorcha, seguirá con los entrenamientos con vistar al Torneo de Tama, La Rioja, que se disputará del jueves 15 al domingo 18. Dicho torneo contará con la presencia de algunos equipos que disputarán la liga como el otro equipo sanjuanino, Universidad.

Por otro lado, del 23 al 25 de enero, en cancha de Hispano se disputará un triangular que tendrá a los tres representantes de la provincia.