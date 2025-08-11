“Tribuna Segura” se aplicará en las canchas de San Juan: afirman que hay 80 mil personas con pedidos de captura Mediante este programa nacional se reforzarán los controles en los accesos a los estadios. El gobernador Orrego, advirtió de la alta cifra con pedido de captura por algún delito y otro alto porcentaje con derecho de admisión.

Este lunes San Juan fue sede del 2° Encuentro de Seguridad en Eventos Deportivos donde el gobernador Marcelo Orrego y otras autoridades de todo el país debatieron sobre el trabajo de la seguridad en el deporte y los desafíos del regreso del público visitante. Uno de los programas que se trató fue el de “Tribuna Segura” que comenzará aplicarse en San Juan. Según Orrego en San Juan hay más de 80 mil sanjuaninos con pedidos de capturas y, además, otro alto porcentaje con derecho de admisión.

“Es algo que nos preocupa a todos. Queremos vivir eventos seguros, sobre todo en materia de fútbol. Hay un porcentaje importante que se encuentra con derecho de admisión”, expresó el gobernador. “Debo agradecer a quienes pensaron y quienes estamos concretando esto en San Juan. El trabajo es mancomunado con Nación. Hablamos con Patricia Bullrich y me dijo que coincidíamos plenamente en que los estadios y lugares donde se hacen deportes deben estar seguros para que vuelvan las familias”, expresó.

Tras la firma del acta compromiso, San Juan quedó adherida al programa nacional, lo que permitirá reforzar los controles en los accesos a los estadios. ¿En qué consiste el Programa Tribuna Segura? Los hinchas deberán asistir a las canchas con su DNI y de esta manera el programa implementará controles poblacionales sobre personas con restricciones de acceso y pedidos de captura.

Los operativos incluyen inspección en busca de estupefacientes y armas de distinto tipo. En lo que va de 2025, Tribuna Segura ha detectado a más de 800 personas con pedidos de captura activos, entre ellas prófugos por homicidio y abusos sexuales.