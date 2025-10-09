Arbol Verde de Jáchal decidió reorganizar todo su esquema para el Regional Amateur El conjunto jachallero estará en la Zona 8 junto a Paso de Los Andes, Atlético Sarmiento y Atlético Belgrano.

Una base que no se toca con nombres que ya son la columna vertebral de Arbol Verde de Jáchal es prioritaria sostenerla para la dirigencia arbolina y para su flamante entrenador, Omar López Abaca. A eso, decidieron reorganizarla, revitalizarla, para encarar el Regional Amateur dentro de la Zona 8 de Cuyo, con debut en Albardón con Paso de Los Andes.

López Abaca se puso al frente del Arbolino esta semana que pasó y su primer objetivo fue sostener la estructura que se apoya en nombres como Lucas Suesa, Jesús Vila, José Femenía, Néstor Celán y otros más que van desde la capital sanjuanina. Eso quedó asegurado y el segundo paso fue revitalizar la dinámica de trabajo, instrumentando entrenamientos en San Juan para esa base bajo la conducción de un prepador físico jachallero que entrena con los futbolistas de martes a jueves por ahora en el Parque de Mayo. El resto del plantel, con muchos juveniles, entrena en Jáchal.

Omar López Abaca sabe que no es lo ideal pero por lo menos dinamiza lo que el grupo venía haciendo: ‘Como los chicos viajan para jugar, nosotros armamos un esquema como para que entrenen bien en San Juan. Eso empezamos la semana pasada y hubo respuesta en el plantel, que es corto. Es difícil armarse, porque todos están jugando por algo a esta altura del año pero Arbol Verde necesita no menos de 4 refuerzos para dar pelea en el Regional. Veremos si son de San Juan capital y también de la liga jachallera. Tenemos muy poco tiempo pero somos optimistas’.

Arbol Verde está peleando la clasificación a la Fase Final del Oficial jachallero y eso también quita exclusividad para el Regional, pero López Abaca que pasó como jugador por el Arbolino sabe que están obligados a dar pelea en dos frentes: ‘El club siempre ha sido protagonista y vamos intentar las dos cosas. Es desgastante para el jugador porque será miércoles y domingos de viaje y de partidos, pero Arbol Verde siempre puede’.

LIGA

En la Liga Jachallera, será momento de definiciones. Este sábado, en la Primera B, se jugarán las revanchas de las semifinales: Calle Varas recibirá a El Rincón y La Falda será local de Independiente de Gran China.

Para el domingo quedará la fecha 19 del Oficial con los siguientes partidos: Estrella-San Martín de La Represa, Niquivil-Peñarol, San Lorenzo-Atlético Pampa, Florida-Central Norte, Racing-Andacollo y Arbol Verde-Pampa Vieja.