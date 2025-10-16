Arbol Verde se juega una de sus últimas fichas recibiendo a Carpintería en el anticipo Este viernes comenzará la fecha 17 del Torneo Clausura con un adelanto desde las 17 en el Barrio Cabot.

Quedan por jugar apenas 9 puntos y para Arbol Verde, la salvación está a 5 puntos que es la distancia que hoy lo separa de Sarmiento de Zonda en la Tabla General de la temporada, posición que lo salvaría del descenso con Villa Obrera ya condenado.

Quedan dos plazas para el descenso y hoy Arbol Verde con Aberastain estarían cayendo, pero claro quedan puntos por delante y la pelea será feroz en los tres capítulos finales del Clausura de la Liga Sanjuanina. Y este viernes, con el Regional ya en marcha, comenzará la fecha 17 con el anticipo en el Barrio Cabot entre el necesitado Arbol Verde y el encumbrado, Deportivo Carpintería.

Los Verdolagas vienen de empatar el miércoles en Ullum ante San Lorenzo y saben que esta es la jornada para descontarle. En la General, Arbol Verde tiene 24 puntos contra 30 de los zondinos que hoy están manteniendo la categoría. Ganando, los del Cabot no saldrían de zona de descenso pero recortarían a dos puntos, quedando seis por jugar para adelante. Será a ganar o ganar para el Verdolaga.

La fecha seguirá el sábado con tres partidos: Sportivo 9 de Julio jugará ante Peñarol en el Este, mientras que Juventud Zondina recibirá a Rivadavia. Finalmente, en Marquesado el local será anfitrión de Sarmiento. El martes recién seguirá el desglose de la jornada 17 con Aberastain recibiendo en Pocito a López Peláez. El miércoles continuará con Villa Obrera-Desamparados en cancha de Centenario Olímpico, Alianza ante San Lorenzo de Ullum y a las 21,30 Unión recibirá a Atenas Pocito. El jueves recién se completará con el partido entre Colón Junior y Atlético Minero en la calle Sargento Cabral.