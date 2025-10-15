- Argentina enfrenta a Colombia por un pase a la final del Mundial Sub 20
- La Albiceleste no contará con Maher Carrizo, suspendido por acumulación de amarillas
- El partido comenzará a las 20
- DSports y Telefe transmitirán el partido por TV
Formación confirmada de Argentina
Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
Formación confirmada de Colombia
Jordan García; Julio Bazán, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Elkin Rivero, Kéner González, Joel Romero; Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo. DT: César Torres Ramírez.