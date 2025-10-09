Argentina enfrentará a Venezuela por el primer amistoso preparatorio para el Mundial 2026 El técnico Lionel Scaloni aprovecharía la oportunidad para darle rodaje a algunos jugadores que no tuvieron minutos en las eliminatorias.

Terminadas las eliminatorias que la Selección Argentina lideró con 38 puntos, los dirigidos por Lionel Scaloni comenzarán una serie de amistosos de cara a la Copa del Mundo 2026. Este viernes, en la ciudad estadounidense de Miami, jugará frente a Venezuela.

El encuentro, que está programado para las 21 (hora de Argentina), será en el Hard Rock Stadium, aquel donde la Albiceleste le ganó la final de la Copa América 2024 a Colombia. El árbitro designado fue el uruguayo Gustavo Tejera.

Frente a este amistoso, Scaloni declaró en su llegada a Miami que “la idea es no arriesgar a ningún jugador” al ser consultado por Lionel Messi, quien viene de disputar varios partidos seguidos con el Inter Miami, por lo que el capitán podría ir al banco de suplentes.

Si bien no hay nada oficial, todo apunta a que el director técnico pondrá un 11 titular alternativo, con el objetivo de darle rodaje a varios jugadores que tienen pocos minutos con el seleccionado. Esto podría ser clave de cara al armado de la lista para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, que comenzará en solo ocho meses.