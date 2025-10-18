Argentina lista para buscar su séptima estrella en la definición del Mundial contra Marruecos Este domingo, a las 20, en el estadio Nacional de Santiago, los de Placente irán por un nuevo título.

Llegó el momento de la gran definición. Este domingo, en Santiago, Argentina se enfrentará a su par de Marruecos, en la que será la gran final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. Este trascendental encuentro está programado para las 20 (hora de Argentina), se va a llevar a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y se podrá ver a través de Telefe y DSports. El árbitro será el italiano Maurizio Mariani.

La Selección argentina Sub 20, que es dirigida por Diego Placente, arriba a este cruce con un andar prácticamente perfecto a lo largo de toda la competición.

La “Albiceleste” terminó primera en el Grupo D con puntaje ideal gracias a los triunfos sobre Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0). Ya en los octavos de final pasó por arriba a Nigeria con un contundente 4-0, mientras que en los cuartos de final le ganó 2-0 sin mayores inconvenientes a México y en las semis superó en un durísimo encuentro por 1-0 a Colombia gracias al gol de Mateo Silvetti.

Así, para el duelo definitorio, el entrenador de la Albiceleste, Diego Placente, prepara un cambio, mantiene una duda y hasta podría modificar el sistema táctico. La duda pasa por el mediocampo, con Valentino Acuña y Tobías Andrada en pugna para sumarse a Tomás Pérez y Milton Delgado. Hasta ahora, el jugador de Newell’s ha sido el titular y corre con ventaja para mantenerse en el equipo, pero la duda persiste y el pibe de Vélez mete presión.

En tanto, el cambio que podría darse en el equipo sería la salida de Ian Subiabre y el ingreso de Maher Carrizo. De suceder esta modificación, entonces el sistema táctico viraría hacia un 4-3-3, con el delantero de Vélez como acompañante de Gianluca Prestianni y Alejo Sarco en la ofensiva.

En caso de quedarse con el tan ansiado triunfo, la Argentina conseguirá su séptimo título en un Mundial Sub 20 (ya lo ganó en 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007) y se afianzará como la selección más ganadora del certamen.

Marruecos, por su parte, sorprendió al terminar primera en el Grupo C que compartió con México, España y Brasil, para luego eliminar a Corra del Sur (2-1), Estados Unidos (3-1) y Francia (1-1 en el tiempo reglamentario y 5-4 en los penales) en los octavos, cuartos y semifinales, respectivamente.

Los marroquíes, que disputan un Mundial Sub 20 por cuarta ocasión en su historia, quieren convertirse en los segundos campeones africanos en la historia de la competición, luego de que lo consiguiera Ghana en 2009.

Probables formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Marruecos: Ibrahim Gomis; Fouad Zahouani, Smail Bakhty, Ismael Baouf, Taha Majni; Yassine Khalifi, Naïm Byar; Gessime Yassine, Hossam Essadak, Othmane Maamma; Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.

Estadio: Julio Martínez Prádanos

Árbitro: Maurizio Mariani

Hora: 20.

TV: Telefe y DSports