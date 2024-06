Argentina vs. Chile por la Copa América 2024: cuándo y a qué hora se juega el partido La segunda presentación del equipo de Lionel Messi será ante el duro equipo trasandino.

Tras el trabajado triunfo de la Selección argentina ante Canadá 2 a 0 en su debut en la Copa América Estados Unidos 2024, la selección argentina se volverá a presentar el próximo martes contra Chile por la segunda fecha del grupo A. El encuentro está programado para las 22 (hora argentina) en el en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El historial entre ambos seleccionados tiene 90 encuentros con 58 triunfos albicelestes y apenas seis de la Roja. Empataron en 26 ocasiones. La última vez que se vieron las caras fue en la Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 con triunfo argentino como visitante 2 a 1 con goles de Ángel Di María y Lautaro Martínez. El inglés nacionalizado chileno Ben Brereton igualó transitoriamente para el local.

El combinado trasandino, dirigido por Ricardo Gareca, todavía no debutó en el certamen continental porque lo hará este viernes frente a Perú, el otro integrante de la zona, en un partido que se desarrollará desde las 21 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Fixture y resultados de la Argentina en la Copa América 2024

-Argentina 2-0 Canadá.

-Chile vs. Argentina – Martes 25 de junio en el MetLife Stadium de New Jersey.

-Argentina vs. Perú – Sábado 29 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

En caso de lograr el primer o segundo puesto, la selección albiceleste clasificará a cuartos de final y jugará contra un oponente de la zona B (México, Ecuador, Venezuela o Jamaica). A los equipos que el azar ubicó en las zonas C (Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia) y D (Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica u Honduras) recién los enfrentará si accede a la definición.

Dónde ver los partidos de la Selección argentina

Todos los partidos se pueden ver en vivo por televisión a través de DSports, TyC Sports y Telefé y la TV Pública. En ese marco, las opciones para ver los partidos online son las plataformas digitales DGO, TyC Sports Play, Flow, Telecentro Play, Mi Telefé y Cont.ar.