Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20: cuándo se juega, fecha, horario y sede La Copa del Mundo juvenil de Chile 2025 está por finalizar. Por las semifinales, Marruecos eliminó a Francia por penales y Argentina venció 1-0 a Colombia. El duelo definitorio será el domingo a las 20 en Santiago.

El Mundial Sub 20 de Chile ya conoce a los dos equipos que se disputarán el título en el partido definitorio. Marruecos derrotó 5-4 por penales a Francia tras el 1-1 en los 90 minutos, mientras que Argentina venció 1-0 a Colombia y va por la séptima. La final será el domingo a las 20 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.

Cómo se define la Final del Mundial Sub 20

Si el partido termina en empate se disputará una prórroga de dos tiempos de 15 minutos. Habrá un descanso de cinco minutos al final del tiempo reglamentario, pero ninguno entre los dos periodos del alargue. Si el partido siguiera igualado, habrá una tanda de penales.

Si el partido por el tercer puesto termina en empate después de los 90 minutos, se jugará una prórroga y, posteriormente, si fuera necesario, se ejecutarán penales para determinar al ganador. No obstante, si el encuentro acabara en empate a la conclusión del tiempo reglamentario y se disputara justo antes de la final, no se disputará prórroga y se pasará directamente a la tanda de penales para determinar la selección ganadora.

Día, hora y sede de la Final del Mundial Sub 20

Argentina vs. Marruecos | Domingo 19 de octubre a las 20 | Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago.

Selección Argentina Sub 20 vs. Marruecos, EN VIVO: qué canal lo pasa por TV

El encuentro se podrá ver en vivo en la Argentina y en Latinoamérica a través de Telefe y D Sports:

Telefe

Canal 10 en Cablevisión (Digital y HD)

Canal 10 en Telecentro (Digital)

Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD

D Sports

Canales 610 (SD) y 1610 (HD)

A su vez, de manera online existe la posibilidad de seguirlo a través de D GO, el servicio de streaming que ofrece la señal, que requiere suscripción previa.

MIRA TAMBIÉN Tapa Pasión 16 de Octubre del 2025

Los últimos partidos