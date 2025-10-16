El Mundial Sub 20 de Chile ya conoce a los dos equipos que se disputarán el título en el partido definitorio. Marruecos derrotó 5-4 por penales a Francia tras el 1-1 en los 90 minutos, mientras que Argentina venció 1-0 a Colombia y va por la séptima. La final será el domingo a las 20 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.
Cómo se define la Final del Mundial Sub 20
Si el partido termina en empate se disputará una prórroga de dos tiempos de 15 minutos. Habrá un descanso de cinco minutos al final del tiempo reglamentario, pero ninguno entre los dos periodos del alargue. Si el partido siguiera igualado, habrá una tanda de penales.
Si el partido por el tercer puesto termina en empate después de los 90 minutos, se jugará una prórroga y, posteriormente, si fuera necesario, se ejecutarán penales para determinar al ganador. No obstante, si el encuentro acabara en empate a la conclusión del tiempo reglamentario y se disputara justo antes de la final, no se disputará prórroga y se pasará directamente a la tanda de penales para determinar la selección ganadora.
Día, hora y sede de la Final del Mundial Sub 20
Argentina vs. Marruecos | Domingo 19 de octubre a las 20 | Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago.
Selección Argentina Sub 20 vs. Marruecos, EN VIVO: qué canal lo pasa por TV
El encuentro se podrá ver en vivo en la Argentina y en Latinoamérica a través de Telefe y D Sports:
Telefe
- Canal 10 en Cablevisión (Digital y HD)
- Canal 10 en Telecentro (Digital)
- Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD
D Sports
- Canales 610 (SD) y 1610 (HD)
A su vez, de manera online existe la posibilidad de seguirlo a través de D GO, el servicio de streaming que ofrece la señal, que requiere suscripción previa.