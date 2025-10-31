Argentina vuelve a ser escenario de un Mundial de Rafting en el Sur El Río Aluminé será sede de la copa mundial después de siete años.

El Mundial de rafting volverá a organizarse en Neuquén, en la localidad de Aluminé, que alojará a la competencia del 3 al 9 de noviembre. La copa se disputará en la modalidad R4, con cuatro atletas por cada balsa, y tendrá la participación de nueve equipos que representarán al seleccionado argentino.

El mundial, que se disputa cada cuatro años, convocará a aproximadamente 100 equipos, de distintos países, y se disputará en los ríos Aluminé y Ruca Choroy, de la provincia neuquina.

Habiéndose disputado en el país en 2018, el Mundial de rafting volverá a Neuquén para dar comienzo a la edición de 2025. La misma se extenderá desde el 3 al 9 de noviembre en la localidad de Aluminé, a 340 kilómetros de la capital provincial, y será disputada en el río homónimo y el Ruca Choroy.

El primero de ellos tiene una longitud de 170 kilómetros y es nutrido, principalmente, por la Cordillera de los Andes, corriendo por un estrecho valle rodeado de montañas. Por su parte, el Ruca Choroy es de mucha menor dimensión, 56 kilómetros, y pertenece a la cuenca del río Negro. Su principal dificultad está en la diferencia de altura que posee: su nacimiento es a 1260 metros sobre el nivel del mar, mientras que desemboca a 820 metros del nivel.

Disputándose con la modalidad de R4, con cuatro deportistas participando en cada balsa, habrá nueve equipos nacionales: tres senior masculinos, tres senior femeninos y otros tres senior de carácter mixto.

Con algunas pruebas organizadas por diversas asociaciones en años anteriores, los mundiales oficiales de rafting comenzaron en 1998, con un certamen disputado en Costa Rica, y a partir del 2000 se disputan cada dos años.

Mientras que el campeonato de 2018 ya había sido disputado en Neuquén, la última edición se disputó en Italia, en 2023, año en el que Argentina finalizó en el quinto puesto de la competencia masculina y 15° en el certamen mixto.

Con los preparativos en marcha, el evento tendrá impacto en el deporte y en el turismo neuquino, permitiendo mostrar las características de la región, que son ideales para una competencia de descenso de ríos.