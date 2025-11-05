Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia le ponen nombre al campeón de Copa Argentina Juegan este miércoles a las 21.10 en la cancha de Instituto en Córdoba.

Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán este miércoles, en la gran final de la Copa Argentina, torneo que ninguno de los dos equipos pudo ganar en toda su historia. El encuentro, que se llevará a cabo en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba, está programado para las 21:10 y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro será Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

Argentinos Juniors, que es dirigido por Nicolás Diez, se metió en la final demostrando un gran nivel y sin necesitar de los penales en ninguna instancia en todo el torneo. Tanto los 32avos como en los 16avos de final goleó 3-0 a Central Norte de Salta y a Excursionistas, para luego ganarle 2-1 a Aldosivi, 1-0 a Lanús y 2-1 a Belgrano de Córdoba.

A lo largo de todo el 2025, Argentinos Juniors fue uno de los equipos del fútbol argentino que demostró una sólida idea de juego y que mejor la pudo plasmar dentro de la cancha.

Independiente Rivadavia, por su parte, es una de las grandes sorpresas en el fútbol argentino y, con el colombiano Sebastián Villa como gran figura, sueña con su primera estrella.

En su camino a la final, los dirigidos por Alfredo Berti le ganaron a Estudiantes de Buenos Aires (1-0), Platense (2-2 y 3-1 en los penales), Central Córdoba de Rosario (2-1), Tigre (3-1) y River (0-0 y 4-3 en los penales).

El mejor resultado de Argentinos Juniors en la Copa Argentina había sido las semifinales alcanzadas en 2014 y 2021, mientras que el equipo mendocino solo había llegado hasta los 16avos de final.Esta final tendrá un valor doble, ya que el ganador no solo se quedará con el título en la Copa Argentina sino que también obtendrá un boleto para la Copa Libertadores 2026.