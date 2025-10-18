Así fue la accidentada largada de la carrera Sprint en el GP de Estados Unidos que también afectó a Colapinto Oscar Piastri y Lando Norris se tocaron y quedaron fuera de pista. Max Verstappen sacó provecho y terminó primero.

El accidente en la primera curva alteró de inmediato el desarrollo, cuando Oscar Piastri protagonizó un contacto con Nico Hülkenberg y, acto seguido, impactó contra Lando Norris. Este incidente obligó a los dos corredores de McLaren a retirarse de la competencia, dejando a su escudería sin representantes en pista desde los primeros instantes. El que aprovechó para tomar el liderazgo y adueñarse de la carrera rápida fue Max Verstappen.

Franco Colapinto también resultó afectado por un golpe en ese mismo tramo, lo que incrementó la tensión en el inicio.

La dirección de carrera desplegó el Safety Car para gestionar la situación y permitir la remoción de los vehículos involucrados. El tercer piloto que abandonó en la primera vuelta fue el español Fernando Alonso. Por su parte, el que mayor provecho sacó de este accidente, fue el japonés Yuki Tsunoda, que escaló once lugares.