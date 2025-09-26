Así quedaron las semifinales de la Libertadores tras la clasificación de Flamengo ante Estudiantes El Pincha ganó 1-0 en La Plata y llevó la serie a los penales, pero chocó con la figura del arquero Agustín Rossi

La resolución de la eliminatoria entre Estudiantes y Flamengo en el Estadio UNO de La Plata dictaminó el futuro de dos equipos con mucha historia en la élite del fútbol sudamericano y puso fin a la ronda de cuartos de final para dar paso a la hoja de ruta hacia la final programada para el 29 de noviembre en el Monumental de Lima, Perú.

El Flamengo, que se impuso por penales gracias a la pericia de su arquero Agustín Rossi, fue el último equipo en sacar boleto a las semifinales, instancia en la que se medirá con Racing, después de que la Academia doblegara a Vélez al imponerse en los dos partidos por 1-0. Los cariocas tendrán enfrente a un equipo que clasificó a este torneo tras ganar la pasada Copa Sudamericana, fue líder del Grupo E en la primera fase (superaron a Fortaleza de Brasil, Atlético Bucaramanga de Colombia y Colo Colo de Chile) y en octavos de final vencieron a Peñarol de Uruguay.

Estudiantes había iniciado su camino en la Libertadores como líder del Grupo A con 12 unidades, superando a Botafogo (12) por diferencia de gol, Universidad de Chile (10) y Carabobo (1). En los cruces de eliminación directa, derrotó 1-0 a Cerro Porteño en los 180 minutos de la serie.

En el lado antagónico del cuadro, Palmeiras eliminó a River Plate con un marcador global de 5-2 después de llevarse ambos cotejos por 2-1 y 3-1 en Buenos Aires y Brasil. El Millonario se adelantó a los siete minutos en el Allianz Parque, pero no pudo sostener el trámite en tierras paulistas.

Con esa victoria, el Verdao se verá las caras con Liga de Quito. En la ida, disputada en la altura de Ecuador, los locales habían festejado por 2-0 ante Sao Paulo gracias a los tantos de Bryan Josías Ramírez León y Michael Steveen Estrada Martínez. Ya en el Morumbí, los dirigidos por Tiago Nunes dieron el golpe imponiéndose 1-0 gracias a la única anotación de Jeison Medina y dejaron afuera al Tricolor de Hernán Crespo.

De acuerdo al calendario oficial, las semifinales se disputarán durante las semanas del 21 y 28 de octubre, con partidos de ida y vuelta. El equipo que reciba la vuelta será aquel mejor posicionado por ranking o desempeño en fases anteriores. Los ganadores avanzarán hacia la final única, el 29 de noviembre, en territorio peruano.

Así está el cuadro de la Copa Libertadores

Semifinales de Copa Libertadores.-