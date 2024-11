Así será el innovador trofeo que se entregará al campeón del nuevo Mundial de Clubes en 2025 Se dará por primera vez al vencedor del torneo que se realizará a mediados del año que viene. La pieza está elaborada por una reconocida joyería.

La FIFA ha revelado el diseño del trofeo oficial del nuevo Mundial de Clubes que iniciará en 2025. La pieza exclusiva está elaborada junto a la joyería de lujo Tiffany & Co. y será entregado por primera vez en el torneo a realizarse en Estados Unidos entre el 15 de junio y el 13 de julio del próximo año.

El trofeo, recubierto en oro de 24 quilates, presenta detalles grabados con láser, incluidos un mapa del mundo y los nombres de las 211 asociaciones miembro y las seis confederaciones de la FIFA. Además, contiene grabados en 13 idiomas y en Braille, simbolizando el espíritu inclusivo del torneo. La pieza también incorpora iconografía histórica del fútbol, con símbolos que representan estadios y elementos del deporte.

Aparecen detalles vinculados a los famosos discos de oro de la Voyager que se utilizaron en las misiones espaciales de la NASA en la década de 1970, la tabla periódica, los mapas de viajes pioneros y la astronomía. Al mismo tiempo que ordena símbolos celestiales que representan las posiciones aproximadas de los planetas en el momento de la fundación de la FIFA el sábado 21 de mayo de 1904 en París, Francia, y del partido inaugural del torneo el 15 de junio de 2025 en Miami, EE. UU.

La final se celebrará en el Estadio MetLife en Nueva York, Nueva Jersey, donde el equipo campeón se apoderará de esta corona por primera vez en la historia. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que esta flamante copa con 32 equipos será “innovadora, inclusiva, revolucionaria y verdaderamente global“, por lo que, según sus palabras, “merece un trofeo que represente todo eso”. “Es prestigiosa y atemporal: un trofeo dorado que es un símbolo del futuro y se inspira en el pasado”, señaló.

Anthony Ledru, presidente y director ejecutivo de Tiffany & Co., destacó el legado de la firma en la creación de trofeos deportivos icónicos: “Con un legado que se remonta a 160 años, Tiffany & Co. ha creado algunos de los trofeos de campeonato más emblemáticos de la historia, estableciendo el estándar de artesanía y diseño. El Trofeo de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA es el siguiente capítulo en nuestra larga historia de creación de los símbolos de logros deportivos más venerados del mundo“.

El trofeo, que se exhibirá físicamente el 5 de diciembre de 2024 en el sorteo del torneo en Miami, lleva inscrito un mensaje para los campeones: “A quienes tienen este trofeo en sus manos, ¡la historia les pertenece! Son testigos de un momento que representa la cumbre del fútbol de clubes, otorgado a unos pocos pero celebrado por muchos”.

Además del mencionado MetLife, las otras once sedes del torneo serán el Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), el Estadio Bank of America (Charlotte), el Estadio TQL (Cincinnati), el Estadio Rose Bowl (Pasadena), el Estadio Hard Rock (Miami), el GEODIS Park (Nashville), el Estadio Camping World (Orlando), el Estadio Inter&Co (Orlando), el Lincoln Financial Field (Filadelfia), el Lumen Field (Seattle) y el Audi Field (Washington, D.C.).

La Federación Internacional de Fútbol Asociación determinó que el jueves 5 de diciembre a las 15 horas de Argentina se conocerán los emparejamientos de la etapa inicial del torneo que se disputará en Estados Unidos con el esperado sorteo. A la expectativa se encuentran River Plate y Boca Juniors, únicos elencos argentinos que accedieron al torneo.

Entre los aspectos más relevantes, la organización ha confirmado el formato del torneo: la fase de grupos contará con ocho grupos de cuatro equipos cada uno. Cada elenco se enfrentará una sola vez a los demás de su zona. Al concluir esta etapa, los dos primeros clasificados de cada grupo avanzarán a los octavos de final, donde continuarán en la disputa por el título.

