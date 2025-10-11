Atenas Pocito derrotó a Arbol Verde en el Barrio Cabot y es único escolta El Mirasol le ganó por 2-0 al Arbolino y lo complicó aún más en la Permanencia.

En la continuidad de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol, el que dio un paso grande para ser segundo en las posiciones fue Atenas Pocito que en la cancha del Barrio Cabot, le dio un golpe demoledor a Arbol Verde al vencerlo por 2-0. El Arbolino sigue peleando la permanencia y tiene aún chances de salvación pero necesita ganar. El Mirasol aprovechó la caída de Carpintería y el empate de Trinidad para ser escolta de Unión.

En otro de los partidos trascendentes para el descenso, Sarmiento de Zonda metió una victoria clave sobre Villa Obrera tras arrancar perdiendo. Gonzalo Barraza abrió el marcador para la Villa, pero luego Cristian Bajinay, Diego Maldonado y Enzo Flores le dieron el triunfo por 3-1 a Sarmiento que sueña con la permanencia.

En Pocito, Deportivo Aberastain sigue con su caída libre al perder como local por 2-0 con Sportivo Rivadavia, que marcó a traves de Sergio Silva e Ian Flores.

Finalmente, en el Este, Sportivo 9 de Julio y Sportivo Desamparados no se sacaron ventajas para terminar empatando sin goles.

La fecha había comenzado el viernes con el tremendo empate 4-4 entre Atlético Trinidad y Sportivo Peñarol en el estadio del Bicentenario.

Mientras que en la calle Sargento Cabral, Colón Junior bajó a Deportivo Carpintería de la segunda posición al vencerlo por 2-0. Finalmente, en el Oeste, Atlético Marquesado derrotó por 2-1 a San Lorenzo de Ullum.

Hoy, la fecha se completará con los dos partidos que restan. El puntero, Atlético Unión será visitante de Atlético Alianza pero no en Santa Lucía, ya que será el estadio del Bicentenario la sede del partido que comenzará a las 18. Mientras que en Zonda, y a las 17, Juventud Zondina recibirá a Atlético Minero.