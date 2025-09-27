Atlético Alianza se dio el gusto con Marquesado en el Torneo Clausura El Lechuzo goleó en Santa Lucía. También ganaron San Lorenzo y Atlético Trinidad.

Empezó la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Sanjuanina y en su estadio, Atlético Alianza se dio un gusto grande al frenar la marcha ascendente del Atlético Marquesado y golearlo por 3-1. Omar Benavídez, Nahuel Angel y Gonzalo Avellaneda marcaron los tantos del Lechuzo, mientras que Nicolás Saavedra descontó para los del Far West.

La caída de Marquesado fue aprovechada por el Atlético Trinidad que como visitante goleó por 3-0 a Atlético Minero para acomodarse bien arriba en las posiciones.

En Ullum, el clásico de la zona terminó siendo de San Lorenzo que venció por 3-2 a Juventud Zondina. Roberto Cortez, Geremías Gil y Franco Aballay marcaron los goles Azulgranas, descontando Ariel Puelles y Octavio Paz para la Juve.

En Zonda, Sarmiento lo estaba ganando con un gol de Daniel Tejada a los 36’ del complemento, pero en el descuento, en el minuto 49, Alejandro González igualó para Aberastain.

Este domingo se presentará el líder, Atlético Unión, que en el Estadio del Bicentenario y a partir de las 17,30 será local de Colón Junior, en un cruce de dos de los equipos de la Liga que estarán en el próximo Regional Federal Amateur. Jesús Allegue será el juez de este partido.

Pero antes, a partir de las 17, en La Rinconada, Atenas Pocito será local de Villa Obrera con el arbitraje de Martin Riveros. En el Sur pocitano, Deportivo Carpinteria jugará ante Sportivo 9 de Julio con Ximena Pacheco como jueza. En Puyuta, Sportivo Desamparados recibirá a FC López Peláez con el arbitraje de Ignacio Autenechea. En La Bebida, Rivadavia estrenará a Cuca Herrera como entrenador para recibir a Peñarol con Mauro Gómez de juez. Libre quedará en esta fecha 12, Sportivo Arbol Verde.