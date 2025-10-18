Atlético Marquesado no perdonó en su cancha y le complicó la vida a Sarmiento En la continuidad de la fecha 17 del Torneo Clausura, el Tricolor ganó como local por 2-0.

Con la contundencia como bandera, Atlético Marquesado volvió al triunfo en el Torneo Clausura al derrotar como local por 2-0 a Sarmiento de Zonda, que se volvió a complicar en la pelea por el descenso. El Tricolor dirigido por Hubert Piozzi se recuperó de la caída entresemana en Carpintería y se afirmó en zona de clasificación para Cuartos de Final. Los zondinos, en tanto, quedaron a solo un punto de los puestos de descenso.

En otro de los partidos del sábado, en el Este, Sportivo 9 de Julio y Peñarol terminaron empatando 2-2 en un resultado final que no le sirve demasiado a ninguno en sus pretensiones de clasificación entre los primeros 9 de la tabla.

Mientras que en el restante partido, en Zonda, Juventud Zondina venció por 2-0 a Sportivo Rivadavia sumando tres puntos clave para asegurar su permanencia tras una temporada irregular en la Juve.

La fecha 17 había comenzado el viernes con la sorpresiva goleada de Arbol Verde sobre Deportivo Carpintería por 4-2, con los goles de Maximiliano Herrera, Martin Ávila, Rodrigo Pérez y Diego Riveros. Descontando Facundo Chávez y Abel Guevara para los del Sur pocitano. El Verdolada recortó en la Tabla General y si bien aún está en descenso quedó a solo un punto de Aberastain y a dos de Sarmiento, que hoy se estaría salvando.

La fecha seguirá este martes cuando Deportivo Aberastain reciba a López Peláez, mientras que el miércoles 22, Villa Obrera será local de Sportivo Desamparados en cancha de Centenario, Atlético Alianza recibirá en Santa Lucía a San Lorenzo de Ullum y Unión jugará con Atenas Pocito en su estadio desde las 21,30. Quedará para el jueves el partido entre Colón Junior y Atlético Minero.