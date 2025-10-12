Atlético Unión festeja 61 años en San Juan: Gigante por su gente, grande por su historia El Azul de Rawson nació un 12 de Octubre de 1964 y hoy es protagonista otra vez.

Su gente lo repite, lo siente. Unión, gigante por su gente, grande por su historia. Siempre, protagonista. Hoy, campeón del Apertura, líder del Clausura. Ayer, en la década del 80 siendo el primer club de San Juan en la Primera Nacional, luego protagonista central de las Copas Argentina eliminando peso pesados y llegando a instancias decisivas. Finalista de los Argentinos B, Regionales también.

Lamiendo las heridas de los dolorosos descensos a la Primera B local, Atlético Unión hoy llega a los 61 años de existencia como institución y para su gente, no importa nada más.

De aquella fusión de Boca de Rawson con Atlético Rawson sirvió para ‘unir’ bajo el nombre de Unión a dos barriadas vecinas que estaban casi enfrentadas por sus colores. Esa decisión de unirlas, de fusionarlas, cambió para siempre el espectro deportivo de Villa Krause porque todo fue un solo club.

Un sentimiento que fue creciendo y que con el pasar de los años, llegó a instalarlo como uno de los más populares de San Juan, tal vez mano a mano con San Martín y con Desamparados en convocatoria y aliento. Sus hinchas son lo mejor que tiene. Willy Andrada, colaborador eterno, consejero y fanático del Azul, es uno de sus mejores casos testigos. Aportando siempre. Alentando siempre.



Con dos sedes: el estadio 12 de Octubre en calle Lemos y el Gigante, en calle Calvento, Atlético Unión supo ostentar varias disciplinas deportivas además del fútbol. El hockey sobre patines es parte importante de su esquema, además del hockey de las Mamis en la actualidad. Pero claro, el fútbol es su perfil más conocido y tiene sus logros, recientes y pasados. El viejo Nacional B de 1982, las Copas Argentina, el Argentino B que le ganó a San Jorge de Santa Fe, las finales perdidas contra Atlético Paraná, son solo algunos de los eslabones de la rica historia Azul.



Presidentes que marcaron historia en su paso como Manuel Romera, Oreste Sotomayor, Antonio Gomila, Francisco Elizondo, Roberto Prado, Miguel Gay, Luis Guardia, Eduardo Casanelli, Cipriano Mercado, Ricardo Torres, Roly Peña, José Luis Gioja, Luis Gilli, Carlos Washington Pérez, Francesco Salvadore, Germán Navas, Eduardo Padilla, Duilio Castro, Mauricio Acosta hoy, son algunos de los que marcaron el paso de Unión a lo largo de éstos años.

Este domingo de festejos para Unión será en la cancha, como siempre. A las 18 jugará contra Atlético Alianza por el Clausura local en el Bicentenario, al que dirige uno de los que hizo historia en el Azul, Víctor Hugo Cabello. Como para que no falte nadie.