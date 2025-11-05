Si algo le faltaba al Clausura de fútbol sanjuanino era un final como se dio. Con los tres descensos definidos de antemano, este miércoles se terminaron de definir los clasificados a Play Off. Con nueve encuentros, el cierre fue electrizante.
Con Unión ya metido de lleno en la final, restaba definir los restantes 8 clasificados que buscarán el pasaje a la final mediante Play Off. Finalmente serán: Desamparados (36), Atenas (33), Carpintería, Alianza, Peñarol y Marquesado (30), Colón Junior (29) y López Peláez (28).
Colón Junior logró la clasificación y eliminó a Rivadavia tras ganarle al de la Bebida por 2 a 1. Los goles del Merengue fueron de Kevin Frías, mientras que Galletti marcó para Rivadavia tras un grosero error de Pablo Carrizo.
Marquesado, en tanto, igualó con Desamparados 2 a 2, Victorio Martini y Milton Olivera anotaron para el local, mientras que Riofrio y Daniel Castro anotaron para el Víbora que ya llegaba a este encuentro clasificado en la primera ubicación.
Árbol Verde, ya descendido, cayó ante Minero por 2 a 1, Jorge Galaz anotó para el arbolino, mientras que el Carucha Fernández marcó los dos goles de Minero.
Alianza goleó a Sarmiento por 4 a 1 y también se metió en los Play Off, Nicolás Manrique, Rodrigo Galván, Gonzalo Avellaneda y Omar Benavidez anotaron para el Lechuzo, mientras que Maldonado descontó para el conjunto zondino.
Unión, con la cabeza puesta en la final, venció a Carpintería por 2 a 0 con goles de Samir Castro y Angel Alcayaga. Por su parte Atenas venció a San Lorenzo de Ullum por 4 a 0 con goles de Rodrigo Bronvale, Eduardo Bronvale, Enrique Moreno y Juan Barrionuevo.
En el Este sanjuanino, 9 de Julio venció a Trinidad por 3 a 2 y dejó al León sin clasificación. Los goles del local fueron de Quiroga, Agulles y Leyes, mientras que Matías Silva y Santiago Tello descontaron para el León.
Juventud Zondina igualó 1 a 1 ante López Pelaez, Alan Díaz anotó para la Juve, pero Gabriel Aravena sobre el final anotó para el de Alto de Sierra que con ese empate y con la derrota de Trinidad logró el pasaje a la siguiente fase. Por último, Peñarol goleó al descendido Villa Obrera por 4 a 1. Facundo García, David Gonzalez, Forlan Vera y Ramon Avila anotaron para el Bohemio, Barrionuevo había marcado para la Villa.
De esta manera, los cruces serán:
- Desamparados vs López Peláez
- Atenas vs Colón Junior
- Alianza vs Peñarol
- Carpintería vs Marquesado