Atrapante final del Clausura sanjuanino: se definieron todos los clasificados a Play Off Con 9 encuentros el certamen sanjuanino bajó el telón. En un intenso minuto a minuto se definieron los equipos que disputarán los Cuartos de final. Los cruces.

Si algo le faltaba al Clausura de fútbol sanjuanino era un final como se dio. Con los tres descensos definidos de antemano, este miércoles se terminaron de definir los clasificados a Play Off. Con nueve encuentros, el cierre fue electrizante.

Con Unión ya metido de lleno en la final, restaba definir los restantes 8 clasificados que buscarán el pasaje a la final mediante Play Off. Finalmente serán: Desamparados (36), Atenas (33), Carpintería, Alianza, Peñarol y Marquesado (30), Colón Junior (29) y López Peláez (28).

Colón Junior logró la clasificación y eliminó a Rivadavia tras ganarle al de la Bebida por 2 a 1. Los goles del Merengue fueron de Kevin Frías, mientras que Galletti marcó para Rivadavia tras un grosero error de Pablo Carrizo.

Marquesado, en tanto, igualó con Desamparados 2 a 2, Victorio Martini y Milton Olivera anotaron para el local, mientras que Riofrio y Daniel Castro anotaron para el Víbora que ya llegaba a este encuentro clasificado en la primera ubicación.

Árbol Verde, ya descendido, cayó ante Minero por 2 a 1, Jorge Galaz anotó para el arbolino, mientras que el Carucha Fernández marcó los dos goles de Minero.

Alianza goleó a Sarmiento por 4 a 1 y también se metió en los Play Off, Nicolás Manrique, Rodrigo Galván, Gonzalo Avellaneda y Omar Benavidez anotaron para el Lechuzo, mientras que Maldonado descontó para el conjunto zondino.

Unión, con la cabeza puesta en la final, venció a Carpintería por 2 a 0 con goles de Samir Castro y Angel Alcayaga. Por su parte Atenas venció a San Lorenzo de Ullum por 4 a 0 con goles de Rodrigo Bronvale, Eduardo Bronvale, Enrique Moreno y Juan Barrionuevo.

En el Este sanjuanino, 9 de Julio venció a Trinidad por 3 a 2 y dejó al León sin clasificación. Los goles del local fueron de Quiroga, Agulles y Leyes, mientras que Matías Silva y Santiago Tello descontaron para el León.

Juventud Zondina igualó 1 a 1 ante López Pelaez, Alan Díaz anotó para la Juve, pero Gabriel Aravena sobre el final anotó para el de Alto de Sierra que con ese empate y con la derrota de Trinidad logró el pasaje a la siguiente fase. Por último, Peñarol goleó al descendido Villa Obrera por 4 a 1. Facundo García, David Gonzalez, Forlan Vera y Ramon Avila anotaron para el Bohemio, Barrionuevo había marcado para la Villa.

De esta manera, los cruces serán: