Autorizaron la cremación del cuerpo de Locomotora Oliveras El proceso había sido postergado por una denuncia que pedía investigar la posible incidencia de esteroides y anabólicos en la muerte de la ex boxeadora.

La Justicia autorizó la cremación de los restos de Alejandra Marina “Locomotora” Oliveras, fallecida el pasado lunes en la provincia de Santa Fe tras permanecer varios días internada por un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico.

El proceso había sido postergado en las últimas horas a partir de una denuncia que pedía investigar la posible incidencia de esteroides y anabólicos en la muerte de la ex boxeadora.

La resolución fue del fiscal Ignacio Orio, quien interviene en el legajo iniciado ante la Fiscalía Regional 1. Según señalaron fuentes judiciales, lo decidió en razón de la “valoración de las medidas adoptadas, las cuales excluyen la necesidad de llevar a cabo diligencias periciales”.

Lo que había detenido la cremación del cuerpo de Locomotora Oliveras fue una presentación judicial realizada por Aldo Parodi, un ex campeón de fisicoculturismo que solicitó que se evalúen los restos de la deportista ante la sospecha de que se trate de un “doping seguido de fallecimiento”.

En el escrito, Parodi sostuvo que Locomotora presentaba signos evidentes de haber sido sometido a un régimen de sustancias que, basado en su experiencia, podría tener consecuencias fatales.

Su presentación se caratuló como “incidencia de la actividad deportiva y del entrenamiento físico en el estado de salud”. En este contexto, el denunciante solicitó que el cuerpo sea preservado en condiciones adecuadas hasta que se determine si se le realizará o no una autopsia.

La denuncia hizo eco ya que se interpuso al deseo de la familia de la deportista, quienes habían pedido que su cuerpo sea cremado cuánto antes.

En las últimas horas, el abogado que representa a sus hijos, Luis Hilbert, rechazó la presentación de Parodi, a quien calificó como un “denunciador serial”.

MIRA TAMBIÉN Albardón-Angaco hizo historia

En declaraciones públicas, el letrado recordó que la denuncia fue realizada ante el Fiscal Federal, quien la derivó a la justicia provincial y señaló: “Está actuando el Fiscal Regional, con quien mantuvimos una reunión. Por nuestra parte, entendemos que la denuncia es de este señor Aldo Parodi, al cual no conocía a Alejandra, no lo conozco yo, no lo conocen los hijos, no lo conoce la familia”.

“Entiendo que es una persona que yo denomino un denunciante serial. Buscá los antecedentes, denunció a China, al presidente norteamericano, al Papa, a gente de Boca y de River y a jueces. Vive constantemente haciendo denuncias. Lo que presentó es una denuncia falsa, inconsistente, imaginaria e inverosímil que no tiene fundamento alguno”, sostuvo el abogado.

Pese a estas críticas, el abogado reconoció que la Justicia debía dar curso a toda denuncia presentada y explicó que el fiscal está cumpliendo con las diligencias de rigor.

En relación a la realización de una posible autopsia, que era lo que el denunciante solicitaba, el abogado informó que no se había autorizado aún ningún procedimiento de ese tipo.

“No autorizó ninguna autopsia, el fiscal va a comenzar con las evidencias. Tiene todas las facultades para investigar. Si fuera fiscal, primero buscaría la historia clínica donde estuvo internada por un ACV”, dijo Hilbert en las últimas.

Y agregó: “Debe ser bastante abundante, hubo cirugías quirúrgicas, protocolos quirúrgicos y análisis. Ahí debe saber si hubo algún anabólico o sustancia rara. Después hablaría con los médicos para que me expliquen. Espero que esto se solucione a la brevedad”.

Finalmente, el fiscal Orio desestimó el pedido y ordenó que se realice la cremación de los restos de Locomotora Oliveras tal como quería su familia.