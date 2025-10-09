Balboa recibió una fuerte sanción por su escupitajo a Acuña en el Racing Luego del triunfo del Millonario 1-0 sobre la Academia por los cuartos de final de la Copa Argentina, Rocky tuvo un gesto lamentable con el lateral de la Selección Argentina que desembocó en un duro castigo.

Luego del triunfo de River 1-0 sobre Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina en el Gigante de Arroyito, Adrián Balboa tuvo un gesto lamentable y escupió a Marcos Acuña. Casi una semana después del duelo, el uruguayo fue castigado con tres partidos de suspensión.

La decisión se tomo apoyada en el artículo 13 1. i) del Código Disciplinario de la AFA, que establece “al menos tres partidos de suspensión o un periodo de tiempo adecuado por agredir (se incluye propinar codazos, puñetazos, patadas o mordiscos; escupir o golpear) a un adversario u otra persona que no sea un oficial de partido”.

Al no ser una pena mayor a cuatro encuentros sin poder pisar un terreno de juego, el castigo se cumplirá únicamente en la Copa Argentina, por lo que Gustavo Costas podrá contar con Rocky para el Torneo Clausura 2025, una noticia positiva teniendo en cuenta la dura lesión que sufrió el atacante Elías Torres.

Un día después de la derrota, Balboa emitió un comunicado de disculpas en sus redes sociales en el que no mencionó al lateral de la Selección Argentina: “Quiero pedir disculpas públicas por mi reacción en el partido ayer. También quiero pedir perdón a todos los que se hayan sentido ofendidos y/o agredidos con mi accionar. Esto nunca me habia ocurrido como profesional y me comprometo a que no volverá a pasar”.

El Huevo fue foco de las críticas por los hinchas de la Academia. El exjugador de Racing entre 2014 y 2017 desató una polémica cuando hizo jueguitos con la cabeza, suceso que sacudió todo Arroyito. Además, uno de los fanáticos del equipo de Avellaneda le mostró billetes, ya que lo acusan de “mercenario” por elegir River para su regreso al fútbol argentino.