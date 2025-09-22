Ousmane Dembélé le ganó la puja a Lamine Yamal en el Balón de Oro 2025: todos los premiados La revista France Football entregó el trofeo a los mejores de cada categoría en el Théâtre du Châtelet de París. Los argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister quedaron en el puesto 20 y 22, respectivamente

En el Théâtre du Châtelet de París, France Football realizó una glamurosa gala en la que entregó los reconocidos premios en el mundo del fútbol. Ousmane Dembélé se quedó con el Balón de Oro masculino, mientras que Aitana Bonmatí, por tercer año consecutivo, hizo lo propio en la rama femenina.

El París Saint-Germain, que fue elegido como el mejor equipo masculino, fue el protagonista de la noche al ser galardonado en gran parte de las categorías. Lamine Yamal, que era uno de los candidatos a llevarse el premio más importante, quedó en el segundo lugar, aunque ganó el Trofeo Kopa como el mejor futbolista Sub 21.

Los argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister quedaron en el puesto 20 y 22, respectivamente, en el ranking del Balón de Oro. Por su parte, Emiliano Dibu Martínez finalizó en el octavo lugar en el Trofeo Yashin al mejor arquero del año, el cual quedó en manos del italiano Gianluigi Donnarumma.

TODOS LOS GANADORES DE LA GALA DEL BALÓN DE ORO 2025