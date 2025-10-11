Bastian Vega se metió en la vida de Independiente y sueña a lo grande El futbolista sanjuanino ya hace un año que es parte de las Inferiores del Rojo.

Es un momento de abundancia para los sueños de los chicos de San Juan que quieren ser parte del fútbol grande. Chavero en Lanús, Ladstatter en San Lorenzo, Pérez en Estudiantes son los casos testigos para creer que se puede. Y de atrás están los que viven ese sueño desde muy chicos, desde Inferiores, desde esa prueba superada para llegar algún día cercano a los planteles principales. Bastian Vega, el defensor zurdo de 14 años es parte de la Novena División de Independiente de Avellaneda desde agosto del año pasado.

Un paso gigante para el hijo del ex-Trinidad, Matías Vega quien ha sido uno de los impulsores anónimos para que Bastian pueda ser parte de la vida del Rojo. Un proceso que empezó con los primeros pasos futbolísticos en Estudiantes, para luego avanzar al club que la familia Vega siente con el corazón: Atlético Trinidad. Ahí, Bastian, un central zurdo de buena estampa, sobresalió y llegó la chance de ir a esa prueba en Independiente de la mano de Alberto Arrieta.

Bastian viajó en agosto. Hizo la prueba y en esa ocasión el que le dio el visto bueno fue nada menos que Hugo Tocalli, ex-seleccionador campeón con los seleccionados juveniles. Desde ahí, Vega ya se instaló en la rutina de Inferiores. Un cambio gigante para su vida y para toda la familia.

Matías, el papá, no cabe en su cuerpo de tanto orgullo: ‘Bastian hace un sacrificio grande estando lejos de la familia. Pero es su sueño y lo está viviendo. Es un camino largo que tiene que aprender a andar. Nosotros lo hemos respaldado en todo y queremos que lo disfrute’.

El año es intenso y los viajes a San Juan son menos para Bastian pero metido en la vida de Independiente, Vega sabe que puede soñar en grande para su futuro.