Bielsa, crítico tras la eliminación de Uruguay: “Pudimos desnivelar el partido y no lo conseguimos” El Loco analizó la derrota por 1 a 0 que dejó sin chances de título a la Celeste

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Marcelo Bielsa se mostró autocrítico con la actuación de Uruguay, que perdió por 1 a 0 con Colombia y no pudo acceder a la final de la Copa América. “Hubo momentos en el primer tiempo en los que pudimos desnivelar el partido y no lo conseguimos. Después los detalles cuentan, en partidos tan disputados. Si bien no lo dominamos, fue un partido parejo. Deberíamos haber obtenido una diferencia, mínima, pero una diferencia”, reconoció el Loco, quien reconoció que la mejor cara de su equipo se vio en la primera etapa.

“En el segundo tiempo, con un hombre más (por la expulsión de Daniel Muñoz), el partido se desnaturalizó porque contó con infinidad de interrupciones”, continuó el entrenador argentino. “Más allá de que todo sucede dentro de las reglas, es imposible mantener un ritmo que haga que un equipo pueda desarrollar su juego. Nosotros deberíamos haber creado más peligro, si bien tuvimos algunas opciones claras, me parece que deberíamos haber generado más situaciones de gol que las que generamos. En los últimos minutos ellos podrían haber aumentado el marcador porque las opciones de gol que tuvieron fueron muy claras”, reconoció en la conferencia de prensa.

Y agregó: “Todos los caminos posibles los intentamos con los jugadores creativos del equipo y tuvieron participación. Pero intentar todos los caminos no exime de la responsabilidad de haber podido desnivelar un partido en el que estábamos en condiciones de hacerlo. En el primer tiempo, por la elaboración de las jugadas de ataque, y en el segundo tiempo, por el hombre de más”.

Marcelo Bielsa también destacó la sensible baja por lesión de Rodrigo Bentancur en el primer tiempo y a la hora de analizar al rival, le envió un dardo por elevación a los colombianos. “Los dos jugadores desequilibrantes de Colombia no tuvieron influencia en el juego. Tengo esa impresión. Y sí, la perdida de Bentancur la sufrimos porque el unía la parte posterior de nuestro equipo con el ataque”.

Para terminar, sobre los lamentables incidentes tanto en el campo de juego como en las tribunas, Bielsa dijo: “No vi todo lo que pasó, creí que el incidente había terminado con una disputa que se produjo en la mitad de cancha y cuando vi que eso se había resuelto, me fui al vestuario. Creí que los jugadores estaban en un ángulo de la cancha agradeciendo a su público uruguayo el apoyo, pero después supe que hubo otro tipo de dificultades lamentables”.