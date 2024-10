Boca confirmó la lesión de Kevin Zenón El jugador salió llorando de la cancha.

Kevin Zenón se retiró del partido de cuartos de final de la Copa Argentina entre lágrimas luego de haber recibido una patada desde atrás de Nicolás Garayalde. El mediocampista ofensivo de Boca Juniors salió en camilla a los 92 minutos con fuertes dolores en su tobillo izquierdo y encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Fernando Gago.

Este jueves, luego de la victoria en los penales ante Gimnasia y Esgrima La Plata que clasificó a Boca a semifinales, el plantel retornó a Buenos Aires desde Rosario y Zenón se sometió a estudios médicos para confirmar el grado de la lesión. El cuerpo médico xeneize emitió un escueto parte oficial: “Esguince moderado de tobillo izquierdo”.

De acuerdo a la preocupación que generó la salida del ex jugador de Unión de Santa Fe, el parte médico de Boca podría considerarse como una “buena noticia”, ya que por lo informado se trata de un esguince moderado y no hay lesión ósea, algo que se temía. Falta por determinarse el tiempo de recuperación que tendrá Zenón y si el técnico podrá tenerlo en el cruce de semifinales (fecha y sede a definir) ante Vélez.

Tras el ingreso al campo de juego de los médicos de Boca, los especialistas revisaron al zurdo, que tuvo que salir en camilla. Al que se lo vio sumamente molesto durante toda la escena fue al entrenador xeneize. Gago se quejó de manera airada con el cuarto juez, al que le mencionó: “Está hace media hora tirado y ni siquiera una tarjeta”, se escuchó al ex mediocampista en la transmisión de TyC Sports.

A raíz de la polémica, el árbitro del encuentro, Jorge Baliño, realizó declaraciones en DSports Radio y dijo respecto a la jugada con Zenón: “No tuve la oportunidad de volver a ver el partido, ni siquiera el resumen. Entiendo que fue un partido disputado e intenso, con los condimentos propios de una eliminatoria. El campo estaba mojado y facilitaba el deslizamiento de los jugadores cuando se arrojan. El reglamento no se contempla en base a las lesiones. La de Zenón pude verla de varios ángulos por las repeticiones, pero me parece que fue un accidente del juego más que otra cosa. No me pareció una acción de tarjeta roja, sí de amarilla”.

Gago volvió a mostrar su descontento frente a la situación que vivió Zenón una vez que terminó el tiempo regular. Antes de la tanda de penales, el DT se acercó al centro del campo y, junto a Marcos Rojo y otros futbolistas, comenzó un diálogo con Baliño sobre la infracción. En la charla, se puede apreciar que el técnico le consultó su mirada sobre la jugada y las razones de por qué no había mostrado tarjeta, mientras el juez le respondió. En el final, el ex número 5 dice: “Lo rompió, me lo rompió”.

Boca Juniors volverá a jugar el domingo en La Bombonera ante Deportivo Riestra por la fecha 19 de la Liga Profesional en busca de sumar de a tres y acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores por tabla anual.