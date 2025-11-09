Boca Juniors y River Plate animarán una nueva edición del Superclásico por el Torneo Clausura. El equipo de Claudio Úbeda recibirá al de Gallardo en La Bombonera en un duelo clave por la clasificación a la Copa Libertadores y la definición del certamen.
Hora: 16.30 (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), 15.30 (Bolivia y Venezuela), 14.30 (Colombia, Ecuador, Estados Unidos -Miami- y Perú) y 13.30 (México)
TV: TNT Sports y ESPN Premium (para Argentina)
Posibles formaciones:
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Rivero, Marcos Acuña; Juan Portillo, Enzo Pérez; Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero, Cristian Jaime; y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.