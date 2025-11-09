Boca Juniors y River Plate animarán una nueva edición del Superclásico por el Torneo Clausura. El equipo de Claudio Úbeda recibirá al de Gallardo en La Bombonera en un duelo clave por la clasificación a la Copa Libertadores y la definición del certamen.

Hora: 16.30 (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), 15.30 (Bolivia y Venezuela), 14.30 (Colombia, Ecuador, Estados Unidos -Miami- y Perú) y 13.30 (México)

TV: TNT Sports y ESPN Premium (para Argentina)