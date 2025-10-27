Boca perdía con Barracas, pero en el segundo tiempo lo dio vuelta: gana 3-1 El equipo de Claudio Úbeda juega el duelo postergado por la muerte de Miguel Russo.

Este lunes desde las 16, Boca visita a Barracas Central en el Estadio Claudio Chiqui Tapia para disputar el duelo reprogramado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, correspondiente a la 12° jornada del Torneo Clausura.

El Xeneize buscará ponerse al día en el calendario con una victoria que lo catapulte en la tabla anual y en la Zona A del certamen. Todo lo que tenés que saber del partido que será dirigido por Nicolás Lamolina.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Williams Alarcón, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

Barracas: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Facundo Mater, Iván Tapia; Javier Ruiz, Facundo Bruera.